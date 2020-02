Avec Messi dans ce plan, Barcelone est le favori pour remporter la Ligue et les Champions

Et Lionel Messi Il frotta la lampe. Le génie du football mondial Il a exposé cet après-midi dans la victoire de Barcelone contre Éibar (5-0) et a ainsi mené son équipe et couper une «sécheresse» (exagérerbien sûr quatre matchs consécutifs sans marquer, chose très rare à voir en Argentine.

Quatre comme buts qu’il a faits à l’armurier. Les deux premiers étaient deux pièces individuelles extraordinaires Cela a culminé parfaitement. Un échantillon de plus que lorsque Leo va bien, Il est pratiquement imparable et dans ce plan, Barcelone est un favori pour gagner la ligue et la Ligue des champions.

Pourquoi Messi donc dans l’équipe est différentiel. Il est un joueur capable de jeux compliqués inégaux, comme celui qui a résolu son but final contre l’Atlético de Madrid dans la Wanda Metropolitano (0-1). Lionel a déjà marqué 18 buts dans cette ligue en seulement 20 matchs Et c’est Pichichi absolu. Une ligue qui, s’il gagne cette saison, Ce sera le 11e de sa carrière et ne lui laissera que 1 du record historique de Paco Gento, avec 12.

A tout cela, il faut ajouter que cela Dimanche 1 mars Barcelone joue la moitié du titre au Bernabéu contre le Real Madrid. Un Real Madrid et un Bernabéu qui redoutent l’Argentin. Pas en vain, a enflé pour y marquer des buts. Le plus connu est probablement le deuxième de la saison 2016/17, qui signifiait le 2-3 à la minute 93 pour donner une victoire énorme à Barcelone.

De même peut être appliqué aux Champions. Si Barcelone l’année dernière a atteint les demi-finales de la compétition c’était en grande partie la «faute» de Messi, qui a de nouveau terminé Pichichi et meilleur joueur du tournoi un an de plus. Cette saison, si Messi joue dans ce plan, Barcelone sera un favori pour remporter également la Ligue des champions.

