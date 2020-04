Avec Ormeño jusqu’au bout! Puebla bat Atlas en e-Liga MX

Santiago Ormeño et Puebla Ils ont de nouveau démontré leur valeur dans le monde des jeux vidéo après avoir catégoriquement battu le Atlas de Luciano Acosta par 2-1. Ceci en partie correspondant à la Journée 2 de l’e-Liga MX.

Tellement Acosta comme Ormeño répété lors de cette réunion après la Atlas et Puebla ils surmonteront sans difficultés Croix Bleue et Amérique, respectivement, à la date initiale de la e-Liga MX. Pour cette raison, la victoire du peuple de Puebla signifiait première défaite des tapatíos.

Pour la première fois, Azteca Deportes rejoint Christian Martinoli et Zague, quelque chose qui a fait la joie des fans qui ont attendu plus de 20 minutes pour que la transmission commence. Cependant, lorsque le match a commencé toutes les distractions ont été laissées pour compte.

À 33 ′ est venu le premier score du match grâce à Bloc d’oreiller, Milieu de terrain bolivien qui a battu le gardien de but visiteur. La deuxième objectif bullseye il est venu seulement six minutes plus tard avec l’aimable autorisation de Les chambres après une énorme main droite du milieu de terrain de Puebla.

📹 # NoTeLoPierdas

🕞33 ′: G⚽⚽⚽L! Alejandro Chumacero a placé # TeamOrmeño devant au tableau d’affichage. #TeamLuciano 0-1 # TeamOrmeño # Challenge 🎮 #eLIGAMX ⚽ #TuCasaTuCancha pic.twitter.com/cWwiVbhrGN

– #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) 14 avril 2020

Pour la partie complémentaire, les choses n’ont pas changé du tout. Oui bien que les noirs soient réduits après 50 minutes fête, les habitants ont su endurer le positionnement implacable offensive de l’atlas.

Avec ce résultat, Puebla devient l’un des principaux leaders de cette e-Liga MX. Pour sa part, Atlas a été coincé dans la zone médiane du général avec trois unités en deux rencontres.

📹 # NoTeLoPierdas

🕞58 ′: G⚽⚽⚽L! Javier Correa marque le premier but du match pour Atlas, il approche sur le tableau de bord. # TeamLuciano 1-2 # TeamOrmeño # Challenge Desa #eLIGAMX ⚽ #TuCasaTuCancha pic.twitter.com/FZKPkdGf02

– #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) 14 avril 2020

