Avec souffrance, Morelia bat Necaxa au Victoria Stadium

Monarques Morelia il a gagné dans la Stade Victoria après avoir battu Necaxa pour 2-1, en correspondance avec la date du neuf Fermeture 2020. Carlos Vargas et Lucas Villafañez marqué par le Michoacán, tandis que Juan Delgado il l’a fait pour le Rayons.

Juste à la troisième minute, le défenseur Carlos Vargas le ballon a été retrouvé en dehors de la grande surface, l’ancien joueur d’Azulcrema n’a pas réfléchi à deux fois et a tiré au but, pour sa bonne fortune le ballon a été dévié et après cela il a été établi 1-0.

Dans le 19«Le Colombien José Ortiz envoyé un centre au premier poste, où il était Lucas Vullafañez, qui avec une tête précise augmenta l’avantage pour le Michoacán.

Déjà dans le 25 ′ Maximiliano Salas envoyé un laissez-passer qui a laissé la main à la main en avant Juan Delgado, le Chilien s’est profilé au but et avec un zapatazo réduit pour le Rayons.

Pour la partie complémentaire les rojiblancos ont tenté d’atteindre le match nul, mais n’ont pas pu grâce aux interventions du gardien de but Luis Malagon. Pour le lendemain, Morelia recevra Queretaro, tandis que Necaxa visitera Saints.

