Avec tout contre, le combattant Andrés Vargas a réussi à passer à JO

Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Mardi 28 avril 2020, p. a10

Sans chichi et sans soutien financier, le combattant José Andrés Vargas Rueda a reçu il y a une semaine la confirmation de la passe qu’il avait remportée aux JO de Tokyo avec la médaille d’argent obtenue en style gréco-romain de la catégorie 77 kilogrammes le mois dernier en Championnat panaméricain d’Ottawa.

Le gladiateur a salué la notification du World Wrestling, où le Mexique a deux représentantes à la joute japonaise de 2021, avec la place de Jane Valencia, la première femme du pays classée au 57 kg libre et qui vit aux États-Unis.

Isolé en raison de la mise en quarantaine de son Querétaro natal, José Andrés fait de l’exercice à la maison pour maintenir sa forme physique, comme la plupart des athlètes du monde.

Nous sommes consternés par tout ce qui se passe (avec la pandémie de Covid-19), c’est compliqué et quelque peu désespéré parce que vous ne pouvez pas vous entraîner sur le matelas ou avoir un adversaire pour vous accompagner, dit l’athlète de 22 ans, qui s’aide vos propres moyens de gagner en étant un chauffeur Uber.

J’ai travaillé aussi dur que possible et une fois la phase trois commencée, nous nous sommes arrêtés. J’ai décidé de ne plus sortir pour éviter les risques. J’ai mes économies et je continue de payer ma voiture, raconte l’homme de Querétaro, qui à ses débuts aux Jeux olympiques nationaux a terminé invaincu en quatre divisions pour faire partie de l’équipe senior.

Pendant deux ans, Vargas a été sous l’ombre de l’éternel champion Juan Ángel Escobar et le destin lui a permis de surpasser enfin l’ami et compagnon qui a pris sa retraite et dont j’ai assez bien appris.

C’était le seul blanc qui a reçu le queretano en direction de la pré-olympique canadienne. Il a vaincu le rival du Venezuela et en demi-finale, il a remporté la passe à Tokyo dans un match serré 3-2 contre le Portoricain Mariano George Ali pour avancer pour la médaille d’or contre le Cubain Yosvany Peña, avec qui il a succombé.

J’ai fait ma préparation à Querétaro sans concours ni bourses internationales et beaucoup de lacunes. Je fais partie de ceux qui pensent qu’il faut tout donner en pratique et, comme le dit mon entraîneur Juan Carlos Linares, au final l’effort que donne le résultat se reflète, souligne-t-il.

Le finaliste continental espère que tout sera réactivé pour recevoir le soutien nécessaire une fois la contingence des coronavirus levée, car il a le but atteint en étant à ses premiers Jeux Olympiques; C’est le rêve de chaque athlète, je suis debout, et de bien m’entraîner pour me battre pour une médaille l’an prochain.

.