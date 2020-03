Avec une campagne, les joueurs demandent que la promotion soit respectée

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. a15

L’incertitude et la colère envahissent les joueurs d’Ascenso Mx, après que la Liga Mx a annoncé qu’en raison de l’urgence sanitaire par le Covid-19, elle reporterait les résultats de la certification des clubs qui répondent aux exigences pour atteindre la première division et l’assemblée dans laquelle il sera décidé de modifier ou non le format du tournoi.

Nous sommes dans une incertitude lorsque nous ne savons pas ce qui va nous arriver aux joueurs, avec la division, ce qui rend plus difficile, c’est qu’ils ne nous parlent pas clairement, a déclaré Erbín Trejo, milieu de terrain de Zacatepec.

Les joueurs d’Ascenso Mx ont uni leurs forces pour lancer la campagne #SinAscenso NoHayDesarrollo sur les réseaux sociaux, dans laquelle ils ont pacifiquement demandé à Yon de Luisa, président de la Fédération mexicaine de football (FMF), de respecter le droit sportif de passer en premier division.

«Président de la FMF: les joueurs des Ascendants Mx doivent mettre fin à l’incertitude générée par les rumeurs sur la disparition de l’ascension et de la chute. C’est notre travail, la subsistance de nos familles. Nous faisons confiance à votre parole “, ont publié les footballeurs avec une vidéo de 2018 dans laquelle Yon de Luisa, alors manager des États-Unis, soutenait la descente et la promotion, tant que les clubs respectaient le cahier des charges.

Trejo a reconnu qu’il était difficile de décider s’ils devaient lancer cette campagne face à une urgence liée au coronavirus, mais ils gâchent les moyens de subsistance de nombreuses personnes et nous avons dû élever la voix.

Face aux versions qu’il était prévu de suspendre la promotion et la descente pendant cinq ans pour faire du tournoi d’argent un concours de développement des talents, la MX League a déclaré dans un communiqué jeudi que pour l’instant le format de la compétition serait maintenu, mais les résultats de la certification, prévus pour les 17 et 18 mars, seraient publiés après la contingence de Covid-19.

▲ Les footballeurs de la Silver League ont manifesté sur les réseaux sociaux avec le hashtag # SinAscensoNoHayDesarrollo.Photo Jam Media

La League of Ascent est l’endroit où vous aspirez à être en première division, au-delà de tout ce qui est le prix et que d’un moment à l’autre, ils vous disent qu’aucun club n’est certifié et qu’ils n’ont pas le droit de monter est un coup mental, a déclaré Trejo . Le joueur a de l’estime de soi et un désir de transcender, nous nous engageons donc à jouer le meilleur rôle possible sur le terrain.

Dans les entrailles de cette campagne, les footballeurs considèrent que le tournoi de promotion permet le développement d’éléments qui ont même atteint l’équipe nationale, comme Luis Montes et Javier Aquino. En modifiant le format de la compétition ou en supprimant l’incitation à la promotion sportive, les carrières sont réduites, tant pour les joueurs émergents que pour ceux qui ont forgé une carrière.

Alors que les joueurs s’efforcent d’empêcher la promotion de s’arrêter, les managers essaient d’être plus prudents. On ne peut qu’attendre, a déclaré Manuel Velarde, président de l’Atlante. Nous avons toujours été un club qui respecte ce que la ligue et la fédération ont, mais nous continuerons à nous battre pour obtenir la promotion sportive et à attendre la nomination de la certification ».

