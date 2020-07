Avec une victoire 2-0, América ouvre le tournoi de Copa México

▲ Las Águilas a remporté sa première victoire lors de la reprise du balombié mexicain.Photo Twitter compte d’Amérique

De l’écriture

Journal La Jornada

Samedi 4 juillet 2020, p. a11

Après une pause forcée de 110 jours, en raison de la pandémie de coronavirus, le football tricolore a été réactivé ce vendredi avec la journée d’ouverture du tournoi de pré-saison appelé Copa por México, où América a battu Toluca 2-0, tandis que le nouveau fondateur Le Mazatlán FC a fait match nul 0-0 contre les Tigres lors du premier match de son histoire.

Avec un but d’Henry Martín, à la minute 13, et un but contre son camp de Gastón Sauro, à 43, les Eagles ont remporté leur première victoire dans la reprise du football mexicain.

Dans le duel effectué hier à huis clos au stade de l’Université olympique, en raison des mesures sanitaires contre le Covid-19, et dans lequel il y a eu une panne de courant dans la dernière partie de la première mi-temps, l’Amérique est sortie sur le terrain avec une grande intensité Elle cherche à reprendre la bonne séquence qu’elle avait lors du précédent tournoi Clausura 2020, annulée en raison de la pandémie.

L’élan azulcrème a été récompensé dans les premières minutes, lorsque, après avoir reçu un coup franc, un tir d’Emmanuel Aguilera a été rejeté par Luis García, mais le rebond est resté pour Martín, qui n’a pas pardonné et a signé 1-0.

Le deuxième but américain est survenu avant la pause et la panne, après que Giovani dos Santos a envoyé un tir bas à gauche qui a été dévié par Sauro vers son propre but.

Au stade Akron de Guadalajara, qui n’avait pas non plus de supporters dans les tribunes, le tout nouveau Mazatlán FC a fait ses débuts dans le football national avec un match nul 0-0 contre Tigres, qui a joué avec pratiquement toutes ses figures.

Les Sinaloans, menés par Francisco Palencia, étaient sur le point de marquer le premier but de leur histoire à la minute 39 grâce à Luis Mendoza, qui après un grand mouvement d’équipe a réussi à pomper le ballon, mais le gardien félin Nahuel Guzmán a réussi à éviter le tellement de.

Tigres a répondu par diverses attaques de Javier Aquino et André-Pierre Gignac, mais il n’a finalement pas nui à son rival.