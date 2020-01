Avermaet, de Belgique, vise à conserver l’or olympique dans le cyclisme sur route

14 janvier 2020, 16 h 7 Madrid, 14 janvier (Presse latine) Le Belge Greg Van Avermaet a avoué aujourd’hui qu’il rêve de conserver cette année au Japon le titre olympique de cyclisme sur route qu’il a remporté dans le couvercle sous les cinq anneaux à Rio de Janeiro-2016.

S’adressant au journal sportif As, Avermaet a réitéré que la possibilité d’assister à l’événement d’été est très excitante et qu’il est très motivé pour relever le défi.

“ Je pense que maintenant je suis beaucoup plus mature pour cette carrière. Je sais que ce ne sera pas facile, que des coureurs de haut niveau participeront mais la pression est forte, je suis le champion et je vais profiter de ce facteur pour essayer de gagner ”, a déclaré Avermaet au journal.

Le coureur de 35 ans a déclaré qu’il préparait le calendrier de compétition avec ses entraîneurs pour renforcer le physique de l’événement estival.

Cependant, il a indiqué qu’il se concentrerait sur le classique d’une journée et le Tour de France, où il espère gagner autant d’étapes que possible.

Sur la proximité entre la fin de la Grande Boucle, le 19 juillet, et le jour de l’épreuve à la foire olympique, le 25 du mois, Avermaet a reconnu qu’il aura très peu de temps pour s’habituer au changement d’heure, à la météo et autres aspects.

Cependant, il s’est dit très optimiste et espère résoudre toutes les difficultés et avoir de bonnes performances.

À Rio de Janeiro, Van Avermaet a parcouru les 245,1 kilomètres du parcours en six heures, 10 minutes et cinq secondes, devant Jakob Fuglsang, de Diamarca, et Rafal Majka, de Pologne, occupant les positions deux et trois, en cet ordre

mv / rws

