Avis SB Nation: Mewtwo – SBNation.com

Team Rocket n’est pas connu pour sa perspicacité. Mais à mi-chemin de Pokemon: le premier film, le gang criminel notoirement incompétent est celui qui a mis en lumière l’histoire du Pokémon le plus puissant du monde. Le trio de Jessy, James et Meowth, se faufile dans la forteresse de Mewtwo, et après avoir activé accidentellement une vidéo de la création de Mewtwo à l’intérieur du centre de réplication du bâtiment, Jessy dit: “Oh, un vrai Pokenstein.”

Mewtwo est un Pokémon légendaire introduit dans la première génération des jeux. Il est apparu sous de nombreuses formes différentes dans l’univers Pokémon, mais sa première apparition majeure, dans Pokemon: The First Movie, est de loin la plus intéressante. Dans ce qui est apparemment un film d’amour et d’appartenance pour enfants, Mewtwo s’attaque aux thèmes de la création, de la grâce et de l’appartenance, se situant clairement aux côtés du roman de Mary Shelley, Frankenstein. Mais l’histoire de Mewtwo, bien que dérivée, s’ajoute à celle de Shelley, la dépassant de manière fascinante.

Mewtwo et la tristement célèbre créature du Dr Frankenstein sont des expériences scientifiques dont la rage est alimentée par le rejet. Le monde qui les entoure les considère comme des monstres. Le Dr Frankenstein fuit son premier-né; Les scientifiques qui ont cloné Mewtwo et Giovanni, le chef de l’équipe Rocket qui a financé le programme, l’ont réduit à un objet à utiliser, plutôt qu’à un être sensible à respecter et à soigner. Mewtwo et la créature souffrent toutes les deux d’une solitude inimaginable.

Juste avant que la créature ne disparaisse pour la dernière fois, il dit: «Mais c’est toujours ainsi; l’ange déchu devient un diable malin. Pourtant, même cet ennemi de Dieu et de l’homme avait des amis et des associés dans sa désolation; Je suis seul.” La Créature, abandonnée et refusée par son propre créateur, et rejetée par le monde humain, est condamnée à l’isolement pour toujours.

Mewtwo, après avoir détruit le laboratoire de Giovanni lorsque Giovanni a prétendu que le but du Pokémon était simplement de servir ceux qui l’ont créé, s’est tenu au-dessus des décombres du bâtiment et a déclaré: «Je ne suis pas né Pokémon, j’ai été créé. Et mes créateurs m’ont utilisé et trahi. Donc, je suis seul. “

Par la nature de leur naissance et de leur être, Mewtwo et la créature sont complètement abandonnées.

Shelly a appelé la créature de Frankenstein «Adam», créée puis rejetée par son créateur. Mewtwo n’est pas tout à fait Adam. Lorsque Team Rocket regarde la vidéo de la création de Mewtwo, Mew, le Pokémon dont Mewtwo est cloné, flotte tranquillement derrière eux.

Contrairement à Mewtwo, la créature est un original. Il n’y en a pas comme lui. Frankenstein, contraint, a accepté de lui faire une épouse, mais a ensuite détruit la deuxième créature avant l’achèvement, ce qui a encore exacerbé la solitude et la colère de la créature.

Mewtwo est une copie. La première chose qu’il apprend est qu’il est un clone de Mew. Cette connaissance, le fait qu’il n’est que «l’ombre de Mew», le rend furieux.

Il apprend au moment de la naissance la leçon que la Créature a apprise au bord de la mort: il est le résultat désolé d’une expérience, et pas plus. Au moins, la créature a la consolation d’être singulière, où Mewtwo a été fabriqué à partir d’ADN extrait de la côte métaphorique de Mew.

Mewtwo est Eve pour Adam de la créature. Il ne tombe pas de la grâce: il est “né” déjà en dehors des portes d’Eden. Adam est ramené à la vie par Frankenstein, tandis que Mewtwo s’est voulu conscientisé, sa première pensée étant: «Je suis prêt à l’être». Et quand ses yeux se sont ouverts, il a parlé comme s’il était perdu. Il n’a pas demandé “qui suis-je?”, Mais à la place, où.

Le centre de réplication reconstruit est l’utérus Mewtwo, lui permettant de créer la vie. Immédiatement après que Team Rocket a regardé la vidéo, une machine a attrapé Meowth et a arraché trois de ses cheveux. En quelques secondes, il a cloné le Pokémon et envoyé le clone Meowth dans un tube d’incubation. Le centre avait déjà plusieurs Pokémon dans de tels tubes. Là, ils dormaient, attendant que Mewtwo les réveille avec ses pouvoirs psychiques. Il les voudrait à la vie, comme il l’a fait pour lui-même.

Dans Lectures, la poète et philosophe française Hélène Cixous, écrit qu’après la chute initiale de la grâce, lorsque le fruit défendu a été consommé, «Nous ne pouvons plus être des innocents innocents, puisque nous appartenons au monde de l’après … Nous ont quitté le paradis ou l’espace de la non-faute. Nous sommes maintenant sur le chemin entre la non-faute et la limite, plutôt que l’effacement, de la faute. »

Cette première innocence du jardin ne pourra jamais être retrouvée. «Mais tout espoir n’est pas perdu. Une seconde innocence n’est pas nécessairement impure. On peut la retrouver si … suite à la perte d’une première innocence, on fait le tour de la terre pour arriver de l’autre côté. “

Mewtwo n’a jamais fait le tour de la Terre. Il n’a jamais quitté la scène de sa naissance. Il centre son histoire juste à l’extérieur de l’utérus. Il a détruit le laboratoire qui l’a fait naître deux fois, une fois après son premier contact avec les scientifiques qui l’ont cloné, puis après son séjour avec Giovanni, pour le reconstruire. Chassé d’Eden, il reconstruit les murs. Il n’avait pas trouvé de raison appropriée pour aller de l’avant.

La première fois que Mewtwo a posé des questions sur son véritable objectif, Giovanni n’a pas répondu. Il a plutôt suggéré que cela deviendrait clair avec le temps. Après que Giovanni ait utilisé Mewtwo pour vaincre les entraîneurs Pokémon pendant un certain temps, Mewtwo est revenu à la question. Quel est mon but? Giovanni a répondu en disant que Mewtwo était fait pour être un esclave. Il a été créé pour servir son maître.

Puis Mewtwo a dit: “Cela ne peut pas être.” Il a peut-être été créé comme une expérience et devrait servir, mais le fait brut de la création ne peut pas pénétrer dans les coffres de son âme. Mewtwo savait de façon innée qu’en tant qu’être vivant, être sensible, la servitude ne pouvait pas être son but d’existence. La liberté était son droit naturel. Et avec cette liberté est venue aussi l’obligation de se révolter contre quiconque a menacé de la nier.

Mewtwo a ensuite construit sa forteresse, a envoyé un message aux entraîneurs Pokémon du monde entier et les a invités à se rendre sur son île pour affronter le meilleur maître Pokémon. Lorsqu’il s’est montré aux entraîneurs, il a dit qu’il était le Pokémon le plus fort du monde et a expliqué son plan pour le gouverner. Les deux ambitions ont été corrigées depuis sa naissance et ses débuts. Mewtwo était un enfant qui essayait la peau cruelle de ses parents.

Pour que Mewtwo quitte sa désolation, pour qu’il commence ce voyage de l’autre côté du paradis, il avait besoin de savoir qu’il y avait une possibilité de renouvellement de l’innocence.

Les événements qui ouvriraient cette chance devaient être aussi choquants que sa chute initiale de grâce. Il devait refléter et décrire la même force qui l’avait fermé au départ. Trois rencontres lui ouvrent le cœur et lui montrent le chemin du salut. Le premier était avec Pikachu d’Ash Ketchum. Après que les entraîneurs soient arrivés dans sa forteresse, il s’est présenté et a détaillé que son plan était de conquérir le monde. Il a dénoncé les humains comme cruels et leurs Pokémon comme esclaves pour les avoir suivis. Pikachu a réfuté qu’il se trompait sur la relation entre Pokémon et les humains et que Ash était un ami, pas un maître.

Mewtwo considérait Pikachu pathétique, mais son mépris provenait d’une mémoire douloureuse. L’amitié de Pikachu avec Ash, cette égalité et cet amour, était ce que Mewtwo avait recherché chez Giovanni. C’est par cette faiblesse qu’il a été exploité pour la première fois.

Pikachu est ce que Mewtwo avait espéré devenir avant que ses expériences ne le clôturent à la possibilité d’une telle relation. Quand il a appelé Pikachu pathétique, il condamnait également la naïveté de son jeune moi, de la même manière que la créature de Frankenstein a regardé en arrière dans la pitié et la colère de la façon dont il avait jadis «espéré à tort rencontrer des êtres qui, pardonnant ma forme extérieure, m’aimeraient pour les excellentes qualités que j’ai pu déployer. » Mais contrairement à la créature, il y avait encore une chance pour Mewtwo, qui n’avait pas vraiment commencé son voyage.

Le premier événement a secoué Mewtwo, mais pas assez fort. Le second non plus, sa rencontre avec Mew. Lorsque Mew est apparu, il n’avait pas l’intention de combattre Mewtwo et a ignoré son clone avec désinvolture. Mewtwo n’était pas une menace. Mais pour Mewtwo, l’existence de Mew était un rappel de sa propre nature méprisable. Mew était singulier. Il avait la consolation de posséder une vie qui n’était pas simplement le reflet sombre et sombre de la lumière d’un autre. Mais Mewtwo, la veille, n’avait pas cette consolation. Dans sa douleur, il a pensé qu’en tuant Mew, en surpassant son original, il serait libre d’être une simple ombre.

Après que Mewtwo ait mis Mew au défi de se battre, Mew lui a dit que le vrai pouvoir ne venait que du cœur, pas des pouvoirs spéciaux. Mais la nature du messager a annihilé le message. Mewtwo ne serait pas ému par ce qu’il détestait tant. Bien sûr, Mew a eu le privilège de cracher de telles émotions (il) n’a jamais eu à remettre en question la valeur de son existence de la même manière que Mewtwo. Que savait Adam des chagrins d’Eve?

Mewtwo a réprimandé le sentiment de Mew et les deux ont commencé à se battre. Le Pokémon clone de Mewtwo a également combattu ses originaux. Pendant ce combat, Ash descendait la forteresse. Il avait été lancé en l’air par Mewtwo après avoir déclaré qu’il ne laisserait pas Mewtwo affronter les Pokémon et leurs clones. Il voulait qu’ils vivent tous pacifiquement ensemble. Il est revenu au sol en même temps que Mewtwo et Mew étaient sur le point de lancer leurs plus fortes attaques l’une contre l’autre.

Ash a couru entre eux et a crié pour qu’ils s’arrêtent. Ses paroles ne les ont pas arrêtés. Au lieu de cela, il a été touché par les deux attaques, qui l’ont transformé en pierre, le tuant essentiellement. Mewtwo a été choqué. Il a doucement appelé l’action de Ash stupide, non pas en condamnant mais en s’étonnant que quelqu’un fasse un tel sacrifice. Enfin, Mewtwo a été ému.

Ash était l’anti-Giovanni. Il était un symbole d’innocence, de grâce et d’amour désintéressé. Là où Giovanni était manipulateur, dominateur et égoïste, Ash était tellement poussé par son altruisme qu’il a mis sa propre vie en jeu pour mettre fin à la violence. Ce n’était qu’un si grand acte de sacrifice, de la part de quelqu’un qui représentait l’innocence que Mewtwo avait presque abandonné, ce qui pouvait le secouer de son désespoir et de sa douleur.

La mort d’Ash bougeait non seulement Mewtwo mais aussi tous les Pokémon de la forteresse. Pikachu pleura pour lui et les autres, clones et originaux, se joignirent aux pleurs. Leurs larmes et leur peine combinée l’ont ramené à la vie. Mewtwo, voyant enfin le chemin lumineux de Cixous, rassembla son Pokémon clone et se prépara à quitter la scène de la naissance. Ash lui a demandé où il allait, et comme il s’est envolé, il a répondu: “Où mon cœur peut apprendre ce que le vôtre sait si bien.” Son voyage vers sa seconde innocence peut ne pas porter ses fruits, mais l’important est qu’il était en cours. Contrairement à la créature de Frankenstein, son histoire n’a pas pris fin. Sa conclusion était plutôt un nouveau départ.

Il est né de nouveau.