Avis SB Nation: Service de livraison de Kiki

J’adore la scène d’ouverture du service de livraison de Kiki. La petite sorcière éponyme est allongée dans un pré, écoutant la radio de son père. Elle regarde le ciel pendant que le diffuseur prédit une belle pleine lune pour cette nuit. Pour le moment, la journée est lumineuse, une douce brise souffle, et les nuages ​​s’apaisent sur le ciel bleu. Une abeille bourdonne devant elle, mais après avoir brièvement enquêté sur la jeune fille, elle continue sa journée, la curiosité satisfaite. Kiki ignore l’intrusion et continue de méditer sur le ciel céruléen.

Kiki’s est une histoire de passage à l’âge adulte sur une petite fille qui trouve son chemin dans le plus grand monde. A 13 ans, les sorcières doivent faire leur formation, ce qui implique de trouver une ville et d’utiliser ses compétences pour aider les habitants. Elle prévoit de s’envoler cette nuit-là, sous la pleine lune et le ciel clair. Le film a une qualité de tranche de vie: la nature magique et la mécanique du monde ne sont pas profondément expliquées, mais présentées à la légère pendant le mouvement du film. Le public est plongé dans ce monde étrange et fait confiance pour suivre le courant.

Ce type de scène est omniprésent dans les films de Hayao Miyazaki. Il aime accorder un répit à ses personnages à travers les moments où ils sont autorisés à tourner au ralenti. Ces lacunes ont une profonde qualité humaine. Pour moi, ils prouvent à quel point le cinéaste se soucie de ses personnages et des personnes qui s’identifient à eux.

Avant que l’action ne commence, Kiki se repose. On lui donne une chance de prendre une profonde respiration métaphorique et d’être simplement. Dans une interview avec Roger Ebert, Miyazaki a appelé ces scènes des exemples de «ma», un vieux mot japonais se traduisant vaguement par le vide:

«Le temps entre mes applaudissements est ma. Si vous avez juste une action non-stop sans aucun espace respiratoire, c’est juste de l’agitation, mais si vous prenez un moment, la tension qui se crée dans le film peut prendre une dimension plus large. Si vous avez tout le temps une tension constante à 80 degrés, vous êtes simplement engourdi. »

Des moments de «ma» élargissent les dimensions du film tout en soulignant la tendresse de Miyazaki envers ses personnages. Cette tendresse protège le personnage contre les abus à des fins de divertissement ou une histoire plus «émouvante», reniant la notion selon laquelle une tragédie profonde est nécessaire à la croissance et au changement. Les malheurs sont naturels dans les films de Miyazaki, mais ils ne sont presque jamais la force motrice derrière les histoires ou le développement des personnages. La plupart du temps, la force qui les propulse est interne. Ils sont entraînés par leurs rêves ou par leur quête d’identité.

Kiki connaît de nombreux échecs au cours de son voyage. Elle perd son pouvoir de fuite, ce qui entraîne une perte d’identité. Elle perd un colis qu’elle avait été chargée de livrer, ce qui la rend incompétente. Elle se sent seule dans une ville inconnue. Elle est maltraitée et elle maltraite les autres. Le film est une adaptation de Majo no Takkyubin d’Eiko Kadono, et les luttes de Kiki ont certes été rendues plus difficiles que les événements de l’histoire originale:

«Dans l’original, Kiki résout des problèmes difficiles avec son cœur naturellement bon. En même temps, son cercle d’alliés s’agrandit. En filmant cela, nous avons dû faire quelques changements. Le processus de développement de son talent est sûrement agréable mais l’esprit de nos jeunes filles vivant aujourd’hui dans la capitale n’est pas si simple … On sent donc, dans ce film, qu’il faut traiter sérieusement le problème de l’indépendance. Comme les films créent toujours un sentiment plus réaliste, Kiki subira des revers et une solitude plus forts que dans l’original. »

Pourtant, la souffrance de Kiki n’est jamais excessive ou explosive. L’histoire ne cache pas les problèmes auxquels une jeune fille peut être confrontée dans une quête d’indépendance, mais elle ne se livre pas non plus à ces revers.

Elle est perdue dans la nouvelle ville, mais elle est prise en charge par une femme enceinte qui possède une boulangerie et sollicite son aide pour livrer de la nourriture. Elle se lève un garçon sympathique qui l’invite à une fête, mais le garçon continue de prolonger son amitié. Elle est rejetée par un groupe d’amis potentiels, mais établit des liens ailleurs. Quand elle souffre d’un manque de confiance en soi, elle rencontre un artiste dans la forêt qui l’aide à résoudre ce problème. Sa croissance n’est pas linéaire, mais elle n’est pas non plus trop dramatique. Le film est profondément émouvant et agréable tout en restant léger et doux avec Kiki elle-même.

Miyazaki a dit de ses espoirs pour le film:

«Je pense que ce film remplira son objectif de tendre la main à nos jeunes téléspectateurs: les jeunes filles vivant dans le monde d’aujourd’hui qui ne renient pas la joie de la jeunesse, ni ne sont emportées par elle, tiraillées entre liberté et la dépendance (parce que nous étions tous des jeunes hommes et femmes une fois, et les jeunes membres de notre personnel ont maintenant ces mêmes problèmes). »

La tendresse avec laquelle il traite Kiki renforce cette solidarité. Le film renforce et célèbre. Cela ne reflète pas ou ne dramatise pas simplement ses douleurs. Kiki, conformément à l’affection de Miyzaki pour ses personnages, est traité le plus humainement possible. Au cours de son aventure, elle a vécu des moments de soulagement, des brèches de paix où elle n’a pas besoin d’exister. Ces lacunes sont de merveilleux signaux que la vie est bien plus qu’un complot et une action constante. Ils démontrent que dans la grande aventure entre la naissance et la mort, il faut aussi parfois s’asseoir dans l’herbe par une belle journée ensoleillée et se délecter de la joie d’être.