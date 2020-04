Avis sur SB Nation: Super Mario 64

Style dix



L’ouverture de Super Mario 64 bouge comme un rêve: le chant des oiseaux, un chemin qui traverse des buttes vertes verdoyantes; un fossé et un château; un rire menaçant; une peinture liquide, un portail vers un champ de bataille. Les composants ne correspondent pas, et pourtant, passer de l’un à l’autre me semble correct. L’exposition est lâche. Vous étiez censé être époustouflé par le monde lui-même – la clarté des couleurs, le nombre de choses que vous pouviez toucher et grimper – et donc les développeurs ont déplacé tout le reste du chemin. Je me souviens à quel point tout semblait rond.

Il présentait une quantité écrasante de nouvelles informations à prendre en compte. Le château contenait plusieurs types de portes verrouillées, et les pièces avaient un objectif différent de celui de n’importe quel jeu Mario précédent. Il était difficile de dire qui était un ennemi. Dans les jeux Mario précédents, vous pouviez supposer que tout voulait vous tuer, mais dans Mario 64, les premiers personnages que vous rencontrez sont des bob-ombs roses amicaux, auxquels je me méfiais instinctivement.

Rien n’a jamais été énoncé très clairement. La première étape, Bob-Omb Battlefield, vous donne un chemin à suivre, mais les whatzits et les bobbles le long du chemin – la pièce rouge au sommet d’un gizmo (bonne chose!), L’étoile inaccessible derrière la cage (bonne chose?) , les bulles tombant du ciel (mauvaise chose!) – vous avez dû découvrir leur fonction par vous-même. L’un des premiers ennemis que vous rencontrez est le Chain Chomp massif, plein de dents, aboyant et tout à fait terrifiant gardant l’étoile en cage, dont j’ai fui comme un enfer après qu’il m’ait planté.

Mario 64 a fait beaucoup de choses qui ne peuvent plus être considérées comme une bonne conception de jeu. Tous les jeux Mario ultérieurs de Nintendo éviteraient de placer la balistique mangeuse d’hommes dans les 30 premières secondes de leur premier niveau, par exemple. Mais souvent, ils avaient l’impression d’avoir trop corrigé. Les jeux Super Mario Galaxy étaient particulièrement flagrants à propos de la définition de solutions, ou de demander à un personnage non jouable de demander si vous avez besoin d’aide si vous sembliez mourir beaucoup.

En revanche, nulle part Mario 64 n’explique que le fait de sauter dans la peinture Wet-Dry World à différentes hauteurs modifie son niveau d’eau. Ou que l’heure à laquelle vous entrez Tick Tock Clock affecte la vitesse de ses engrenages rotatifs. Ou comment diable tu fais quoi que ce soit dans Big Boo’s Haunt, vraiment. Le jeu a supposé que vous assemblez tout par vous-même à temps, et n’a jamais semblé craindre de manquer quelque chose. La seule façon d’anticiper votre confusion était de vous donner la possibilité d’abandonner un niveau dont vous étiez fatigué ou coincé, et d’aller jouer un autre. Le jeu contenait 120 étoiles de puissance totale, mais vous n’en aviez besoin que de 70 pour tenter la phase finale.

Les mystères de Mario 64 étaient si riches et obtus que les joueurs ont souvent trop lu dans l’environnement. Célèbre, les théories sur la signification d’une inscription sur une statue dans la cour du château (généralement lues comme «Eternal Star ou« L is real 2401 ») ont été partagées sur des babillards électroniques dans la prochaine génération de consoles, beaucoup espérant qu’il s’agissait d’un indice de trouver Luigi dans le jeu.

Comparez cela à nouveau aux jeux Galaxy, qui étaient brillants en soi, mais ont été conçus pour rendre impossible tout ce qui est manquant. Il a fallu plus de 20 ans, avec la sortie de Super Mario Odyssey, pour que Nintendo s’approche du niveau d’exploration et d’émerveillement de Super Mario 64, mais cela ne s’est pas encore approché de l’obscurité. Seuls les prédécesseurs 2D Super Mario Bros.3 et Super Mario World (et peut-être Super Mario Sunshine, même si je ne l’ai jamais joué) étaient aussi à l’aise avec la confusion.

Peut-être que je suis capable de lire dans les choses, mais Super Mario 64 semblait construit pour un monde révolu et plus agréable. J’ai appris quoi faire et où passer par une communication réelle avec d’autres personnes qui jouaient également au jeu – cousins, enfants sur le terrain de jeu, etc. Je n’avais pas le choix. Les bonnes solutions n’étaient pas aussi faciles à trouver qu’aujourd’hui. Alors que les jeux à l’époque de Super Mario 64 existaient dans le monde, les jeux existent maintenant en eux-mêmes, vous donnant tout ce dont vous avez besoin, chaque outil et panneau, dans un espace délimité.

Super Mario 64 n’était pas optimisé, ce qui rendait la chose plus réelle. À Lethal Lava Land, tomber dans un volcan et découvrir un tout nouveau monde ressemblait à une petite communion entre moi et la personne qui l’a installé. Je n’étais pas conduit à la lèvre avec une chapelure judicieusement placée. J’ai juste sauté, au cas où quelqu’un espérait que je pourrais.

Performance dix



En partie parce que j’étais tellement amoureux de ma capacité à bouger dans son environnement, j’ai pardonné à Super Mario 64 ses défauts. Oui, la caméra est encombrante, mais la lutte avec elle faisait partie du jeu. Si je devais traverser une plate-forme étroite, mon processus consisterait à: 1) agiter le joystick et les boutons de la caméra jusqu’à ce que j’aie un angle de marche lisible 2) incliner le joystick très légèrement dans la direction où je voulais aller, et 3) soyez prêt pour que la caméra oscille soudainement et sauvagement. Je sais que les nombreuses bizarreries de la caméra n’étaient pas voulues, et je comprends si quelqu’un pense que cela enlève le jeu maintenant. Mais pour moi, la caméra se sent toujours comme une fonctionnalité, une partie du chemin des choses.

Et si je suis capable de normaliser les lacunes de Mario 64, je pense que je tenais aussi pour acquis à quel point il a réussi. Le mouvement, par exemple, n’est pas quelque chose auquel vous avez tendance à penser lorsque vous le faites. Si vous pensez à la façon dont vous vous déplacez à travers le monde, c’est probablement parce que vous vous sentez tellement restreint qu’il occupe votre conscience. Et c’est ainsi que vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte à quel point vous vous amusiez en sautant et en sautant double et en triple sautant et en sautant en longueur et en sautant au mur et en butant sur les pieds et en sautant en arrière et en coups de pied et en trottinette tout au long du jeu. Ni à quel point ce mouvement a permis l’exploration, ni à quel point tous ces secrets auraient pu être frustrants s’il n’avait pas été si amusant de lancer votre corps à chaque couture de l’architecture.

Mario 64 n’était pas un jeu glitch en soi, mais comme tout premier jeu polygonal, il montrait son cul de temps en temps. Mais comme avec la caméra, vous pourriez adorer voir le bras de Mario passer à travers un mur, ou tout son corps bégayer violemment s’il se tenait, juste ainsi, sur un rebord. Mario 64 était à la fois amusant à jouer et à jouer avec. Ce n’était pas grave si ce que vous faisiez brisait le monde du jeu d’une manière ou d’une autre si cela vous semblait juste dans le vôtre.

La saccadée de Mario 64 a même contribué à lui donner une seconde vie. C’est l’un des jeux de speedrunning les plus remarquables de tous les temps. Depuis des décennies, les joueurs trouvent de nouvelles façons d’exploiter le jeu. Les premières découvertes ont été assez anodines, de l’utilisation du lapin dans le sous-sol, nommé Mips, pour traverser les portes, à faire un saut en arrière pour monter l’escalier sans fin vers Bowser In The Sky sans le total d’étoiles requis. Un YouTuber a tellement démonté la géométrie du jeu qu’il a battu une étoile compliquée sans sauter techniquement. Il a utilisé une technique qui pourrait être expliquée de façon crédible en utilisant l’expression «univers parallèles». Vous pouvez voir par vous-même.

Je déteste imposer la philosophie à un jeu qui n’est vraiment pas si compliqué. Super Mario 64 a été conçu uniquement pour le plaisir. Vous sautez dans des bacs à sable complexes et vous cassez des choses jusqu’à ce que vous ayez ramassé suffisamment de jetons brillants pour sauver une princesse. C’est tout, c’est tout.

Mais je ne peux pas ignorer ce que c’était quand il est sorti en 1996 et ce que c’est maintenant. Je ne sais pas que je vivrai à nouveau quelque chose d’aussi inspiré et de fait avec amour, comme Super Mario 64. Les jeux vidéo venaient juste de comprendre comment concevoir un espace 2D lorsque Nintendo a commencé à se débattre avec la 3D. Le résultat a été un jeu écrit sans règles, dans lequel chaque décision était une expérience audacieuse, guidée uniquement par l’instinct de joie de quelqu’un. C’est pourquoi même lorsque les choses ne fonctionnent pas tout à fait, vous pouvez non seulement pardonner ces défauts, mais aussi les aimer.

Super Mario 64 n’est pas un chef-d’œuvre pour l’époque. C’est un chef-d’œuvre, point final, à la fois un artefact qui n’aurait pu être forgé que dans un mince filet d’existence, et un exemple intemporel de création et de créativité pures rarement vues – et apparemment de plus en plus rares – dans ce monde. C’est un rappel que la perfection ne peut jamais être approchée si vous vous efforcez de l’atteindre. Et que se rapprocher peut signifier nécessairement être en deçà.

Global 9,9