Babar Azam, Marnus Labuschagne et d’autres stars qui pourraient dominer le cricket cette décennie

En 2014, le regretté Martin Crowe a fait une prédiction qui s’est avérée très précise. Le grand néo-zélandais a inventé le terme «Fab Four» pour décrire Joe Root, Steve Smith, Virat Kohli et Kane Williamson.

Âgés entre 23 et 25 ans à l’époque, les quatre batteurs étaient encore jeunes en termes de cricket et n’avaient pas encore vraiment atteint leurs sommets. Crowe a prédit que les «Fab Four» domineraient le cricket d’essai pour les années à venir, croyant qu’ils continueraient chacun à diriger leur pays respectif.

Alors que Smith a depuis perdu son poste de capitaine en Australie, Crowe a eu raison sur la plupart du temps en ce qui concerne l’incroyable ascension des Fab Four. Ils ont été une force dominante pendant la meilleure partie de la décennie et devraient continuer à battre de nombreux records dans les années à venir.

À leurs âges respectifs actuels, ces étoiles pourraient ne pas être là quand la seconde moitié de cette décennie actuelle se déroulera.

Ci-dessous, nous avons sélectionné quatre futures stars âgées de 25 ans ou moins, qui sont bien placées pour dominer le cricket pendant la meilleure partie des années 2020. Ces joueurs commencent tout juste à atteindre leurs sommets respectifs et ont du temps de leur côté pour s’établir comme les plus grandes superstars du cricket de la nouvelle décennie.

Kagiso Rabada (Afrique du Sud)

Rôle: Allure du bras droit

Âge: 24

Apparitions internationales: 122

Guichets: 344

Après avoir fait ses débuts internationaux en Afrique du Sud en 2014, Kagiso Rabada est désormais reconnu comme le joueur de première ligne du pays dans les trois formats.

Doté d’un rythme effréné et d’un tempérament explosif, le lanceur né à Johannesburg a déjà touché ces hauteurs dont les quilleurs rapides ne peuvent que rêver. Le fait qu’il n’avait que 22 ans lorsqu’il a atteint le sommet du classement ICC aux formats Test et ODI vous indique tout ce que vous devez savoir sur son ascension fulgurante.

En fait, il est le plus jeune quilleur de l’histoire à avoir atteint le classement du Test No1 et aussi le plus jeune (23) à réclamer 150 guichets dans le format. Sa promesse était claire à voir quand il a conduit l’Afrique du Sud au titre de Coupe du Monde ICC U19 2014 aux Emirats Arabes Unis, remportant 14 guichets à travers la campagne.

Les Proteas ont bien réussi à accélérer Rabada à l’équipe senior et récoltent les fruits de son introduction précoce à la grande scène. Certains pourraient affirmer que Rabada a atteint un sommet trop tôt, le jeune se livrant à une frénésie prolifique de portage entre 2016 et 2018. Il n’était pas exactement à son meilleur niveau menaçant en 2019, bien qu’il ait quand même réussi à atteindre une moyenne de 27,29 aux tests l’année dernière avec un taux de grève de 44,70.

Le seul souci de Rabada est la peur de l’épuisement professionnel, étant donné la charge de travail intense qui lui est imposée à un si jeune âge. À moins de blessures graves, il devrait être dans la conversation du meilleur quilleur rapide pendant plusieurs années.

Marnus Labuschagne (Australie)

Âge: 25

Rôle: Chauve-souris droite

Apparitions internationales: 21

Exécute: 1784

Bien qu’il n’ait peut-être pas l’expérience de Rabada à son actif, Marnus Labuschagne a déjà fait une énorme déclaration dans son temps limité sur le terrain de cricket. Floraison tardive, le batteur australien de premier ordre n’a pas vraiment fait tourner les têtes lorsqu’il a fait ses débuts contre le Pakistan en 2018.

Il a reçu une commande internationale sur le dos d’un modeste record de première classe et sa sélection a été remise en question par beaucoup en Australie. Dans ce qui a été l’une des transformations les plus incroyables du sport, Labuschagne a dissipé ces doutes avec une incroyable 2019.

Un passage de comté à Glamorgan l’été dernier semble avoir fait des merveilles pour sa confiance, le droitier prenant par la suite les Cendres d’assaut comme substitut d’une commotion cérébrale à Steve Smith.

Il a terminé 2019 en tant que meilleur buteur (1104) dans les tests avec une moyenne de près de 65, puis a commencé 2020 avec force en enregistrant une double tonne contre la Nouvelle-Zélande. Sa récente introduction au cricket ODI se passe bien, enregistrant un siècle et deux cinquantaines en six manches jusqu’à présent.

Maintenant seulement derrière Smith et Virat Kohli dans le classement ICC Test, Labuschagne a la technique et le tempérament pour être un succès fulgurant pour l’Australie. Si l’aperçu de son personnage dans les docuseries “The Test” récemment publiées est quelque chose à faire, Labuschagne a la faim et la motivation nécessaires pour devenir les meilleurs du monde pendant longtemps.

Jofra Archer (Angleterre)

Âge: 25

Rôle: Bras droit rapide

Apparitions internationales: 21

Guichets: 53

Ses performances lors de la tournée de la Nouvelle-Zélande en Angleterre ne ternissent pas ce qui a été une année autrement incroyable pour le lanceur rapide.

Le stimulateur né à la Barbade était la pièce manquante du puzzle anglais et son introduction sur la scène internationale était vitale pour les hommes d’Eoin Morgan qui réclamaient la gloire de la Coupe du monde à Lord’s.

Après avoir été accéléré vers la résidence en Angleterre selon les règles remaniées, Archer a été l’une des stars de leur campagne de Coupe du monde avec 20 guichets dans le tournoi. Il y avait plus à venir du stimulateur express lorsque la série Ashes suivante est arrivée, Archer donnant à Steve Smith un moment torride lors d’un test à Lord’s.

Alors que l’homme du Sussex a dû initialement attendre son équipe pour un début en Angleterre, ses prouesses avec le ballon n’étaient pas un secret avec ses implications dans diverses ligues de franchise T20. Avec chaque variation du livre comme un succès limité, Archer a été à juste titre un homme recherché dans l’IPL et le BBL.

Comme tout lanceur rapide, les blessures sont les principaux obstacles qui pourraient menacer son développement et le stimulateur anglais a déjà accumulé sa juste part de ces problèmes ces derniers temps. S’il peut gérer son corps et son conditionnement correctement, attendez-vous à ce qu’Archer domine beaucoup de batteurs, en particulier dans le cricket limité.

Babar Azam (Pakistan)

Âge: 25

Rôle: Chauve-souris droite

Apparitions internationales: 138

Exécute: 6680

Seul batteur à figurer dans les cinq premiers du classement ICC dans les trois formats, Babar Azam est déjà en territoire inconnu.

De grandes choses sont attendues de la star pakistanaise depuis qu’il a claqué trois siècles au trot dans une série ODI contre les Antilles en 2016. À son crédit, le droitier a plus que répondu à toutes les attentes.

Onze tonnes et 15 années 50 en seulement 72 manches ODI sont des retours stupéfiants pour un homme qui semble prêt à prendre le relais du meilleur batteur dans le format de Virat Kohli. Il est également une machine absolue en T20Is où il atteint en moyenne plus de 50 après 38 manches.

Le batteur du Pakistan a eu du mal à maîtriser le format Test pendant longtemps, mais ses affichages lors de la tournée en Australie l’année dernière ont dissipé ces doutes. Il a poursuivi avec une performance encore plus prolifique dans la série à domicile contre le Sri Lanka et est maintenant classé n ° 5 dans le format.

Batteur élégant avec une technique raffinée, Babar a le tempérament pour correspondre au meilleur de l’histoire. Il est effrayant de penser à ce que l’homme né à Lahore peut réaliser cette décennie, étant donné que ses meilleures années sont encore devant lui.

