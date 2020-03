Bacary Sagna dénonce «dur» Cesc Fabregas pour avoir déclaré que seuls Robin van Persie et Samir Nasri étaient à son niveau à Arsenal

Bacary Sagna a été «surpris» par les récents commentaires «durs» de l’ancien coéquipier d’Arsenal, Cesc Fabregas.

En parlant sur le podcast «Arseblog», l’ancien capitaine d’Arsenal a affirmé que seuls Samir Nasri et Robin van Persie étaient à son niveau avant son départ pour Barcelone en 2011.

Cesc Fabregas (à gauche) et Bacary Sagna (à droite) ont passé quatre ans ensemble à Arsenal

Fabregas, qui joue maintenant pour Monaco, a déclaré: «J’étais le capitaine, j’ai toujours ressenti tellement de pression sur moi-même. J’ai dû diriger cette équipe pour gagner quelque chose. J’ai tout donné.

«Parfois, je rentrais chez moi après avoir perdu et je pleurais, je souffrais, je passais des nuits blanches à souffrir.

«Et puis vous perdez un match, vous êtes dans le bus comme celui-ci, détruit, puis vous entendez des joueurs rire, pensant à où ils sortiront plus tard.

«Cela durait depuis quelques années. Oui, nous jouions un beau football et j’ai apprécié cet aspect des choses.

«Mais je me mettais la pression pour diriger, pour tout faire, et à un moment donné, je me sentais un peu seul.

Robin van Persie (à gauche) et Samir Nasri (à droite) étaient les seuls joueurs d’Arsenal jugés aussi bons que Fabregas par l’homme lui-même

«Surtout au cours des deux ou trois dernières années, j’ai senti que Robin et Samir étaient les seuls joueurs à mon niveau mentalement et techniquement.

“Ce n’est pas une chose arrogante à dire, c’est ce que je ressentais à l’époque.”

Et Sagna, qui a joué avec Fabregas pendant quatre ans entre 2007 et 2011 à Arsenal, a fait exception aux prétentions de l’Espagnol.

Il a déclaré à Goal: «J’ai été surpris de lire ceci.

«De lui, j’ai été surpris parce qu’il était censé être l’un des leaders de l’équipe, il était l’un des grands espoirs et en tant que leader et véritable joueur, vous ne parlez pas comme ça de votre club.

“J’ai donc été surpris parce que c’est un gars sympa, c’est toujours un gars sympa, cela ne change rien. Mais j’étais un peu surpris.

“Arsenal l’a fait dire que certains joueurs n’étaient pas à son niveau était un peu dur parce que je ne suis pas sûr de toutes les saisons qu’il jouait au club, il a toujours été un joueur exemplaire.

«A cette époque, la presse parlait de lui qui ne courait pas assez ou qui ne revenait pas. Les autres joueurs auraient donc pu dire «tu devrais courir plus ou faire plus».

«Si vous regardez Liverpool aujourd’hui, ils courent tous. Ceci est une équipe. Et peut-être, parce que nous n’avions pas le bon esprit à ce moment-là, nous n’avons pas fait ce petit coup de pouce supplémentaire, ni fait ce petit coup supplémentaire pour suivre les joueurs, c’est peut-être la raison pour laquelle nous n’avons pas gagné [trophies]. “

