Juliette est rejointe par Amelia Wedemeyer pour analyser quelques théories sur la finale du Bachelor (1:29) et parler du «Women Tell All» (11:32). Ensuite, elle et David Jacoby parlent des règles de Vanderpump de cette semaine, y compris Jax réinvitant Sandoval à son mariage (16:29) et le combat de James et Raquel (49:41).

Hôte: Juliet Litman

Invités: Amelia Wedemeyer et David Jacoby

