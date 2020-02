Bravo

Juliet et Jacoby discutent du retour du DJ James Kennedy à Tom Tom, pourquoi ils aiment Dayna, et bien plus de l’épisode annuel Pride

Juliet Litman et David Jacoby discutent du retour du DJ James Kennedy à Tom Tom, des retombées de “Je suis désolé,” pourquoi ils aiment Dayna, et bien plus de l’épisode annuel Pride de Vanderpump Rules.

Hôte: Juliet Litman

Invité: David Jacoby

Souscrire: Podcasts Apple / Art19 / Stitcher / RSS