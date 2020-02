‘Bachelor Party B-Side’: La frénésie ‘Love Is Blind’ et les ‘Vanderpump Rules’ S8E8

Love Is Blind, un événement Netflix de trois semaines, a balayé la nation, ou peut-être juste nous. Quoi qu’il en soit, Juliette est accompagnée de Liz Kelly pour briser la course convaincante de la saison 1 (0:50). Ensuite, David Jacoby rejoint la série pour parler de S8E8 de Vanderpump Rules, y compris l’arrivée de Randall Emmett dans la série (!!), la querelle de Jax et Sandoval, la “date” de Brett et Charli et plus encore (18:50).

Hôte: Juliet Litman

Invité: David Jacoby

