Juliet a quelques réflexions supplémentaires sur l’épisode de cette semaine de The Bachelor (1:05) avant de se mettre en ligne avec David Jacoby pour parler des règles Vanderpump S8E4. Ils parlent de la soirée entre célibataires de Jax et Brittany à Miami (8:29), de l’engagement continu de Tom Sandoval à s’habiller en costume (24:03) et de la sobriété de Lala qui continue de dominer la série (55:21).

Hôte: Juliet Litman

Invité: David Jacoby

