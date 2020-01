“Bad Boys for Life” a du cœur, et c’est Martin Lawrence

Martin Lawrence est la plus grande surprise de Bad Boys for Life, un film qui n’est pas si surprenant.

Il va sans dire qu’une suite à une franchise de cinéma de 20 ans est également une opportunité de marque géante, c’est pourquoi le quatrième Die Hard a dû être appelé Live Free ou Die Hard (et capitaliser sur les inquiétudes du public à propos de l’après-9 / 11 état de sécurité) et pourquoi vous ne pouvez pas simplement l’appeler Bad Boys 3. Si je devais mettre le doigt dessus, Bad Boys for Life ressemblait plus à un lob au quatrième film encore à nommer (qui a déjà été allumée en vert) pendant [check notes] un rappel à Bad Boys II.

De toute évidence, beaucoup de temps s’est écoulé. C’est le mariage de la fille de Marcus Burnett (Martin Lawrence), Megan et Reggie, l’adolescent grincheux de 40 ans que Marcus et Mike Lowery (Will Smith) ont tenté de secouer dans le deuxième film avec une routine Scared Straight boiteuse qui impliquait une chanson à moitié chantée de Ludacris. Reggie est un Marine maintenant, et Megan attend. Mike lève un verre et y colle le slogan du panneau d’affichage pour la première des innombrables mentions sur les 124 minutes du film: «Nous roulons ensemble, nous mourons ensemble, mauvais garçons pour la vie.» Toute la réception s’est jointe à moi et j’ai vérifié le temps. Bad Boys for Life d’Adil El Arbi et Bilall Fallah est un très mauvais film, dans le sens général, total et complet, si je peux être honnête avec vous. C’était trop long, tout était tiré d’un film antérieur de Michael Bay, y compris un camée de Bay lui-même, et pour atteindre l’un des milliards de climax conventionnels, Mike – qui venait de survivre à un coup raté – se lève d’un fauteuil roulant pour porter son toast. C’est en accord avec le genre de catharsis émotionnelle bon marché que cette série préfère, cependant, et aussi, c’est juste des trucs d’action-trilogie. Vous pouvez vous attendre à rechaper de vieux thèmes, à être visités par de vieux visages et à gémir à quel point les développements de l’intrigue sont pratiques.

For Life a cependant quelques surprises. Les critiques ont repéré la doublure argentée de la performance de Smith, qui est parfois étonnamment consciente de lui-même, comme quand il supplie Marcus de se retirer afin que les deux puissent traquer le prétendu tueur de Mike, à Miami PD. (Il affronte à nouveau son jeune moi, tout comme dans Gemini Man.) C’est une scène qui pourrait tout aussi bien concerner la réalisation du film: il supplie Marcus (lire: Martin Lawrence) d’oublier des années de jeu. l’idiot flashy, égoïste et têtu de s’associer une dernière fois. Lorsque vous voyez la blessure jouer sur le visage de Lawrence alors que Marcus rejette Mike (lire: Will Smith), vous pouvez pleurer, mais vous étiez censé le faire.

J’ai pleuré – ???! – pendant la scène de la chapelle de l’hôpital. Je vais vous expliquer, mais cela vous oblige à connaître une partie de l’intrigue, et un peu sur les deux premiers films. En fin de compte, Mike Lowery, flic héroïque à bout de souffle, a obtenu son butin de la femme d’un seigneur de la drogue mexicain, qui se trouve également être une sorcière pour une raison quelconque. Les deux ont eu un fils qui fait du vélo ninja et exprime ses problèmes d’abandon en faisant tomber des fonctionnaires qui en font le journal. Il tire sur Mike et avec la vie de son ami suspendue à un fil, Marcus, bien au-delà de l’âge où il peut frapper les rues et se casser la tête, fait la seule chose qu’il peut faire, qui est de prier.

C’est une prière simple et sérieuse, et le cliché est magnifique – l’éclairage de la chapelle est doux, mettant en évidence les yeux de Lawrence, larges et vitreux de désespoir. Il trébuche au début. Il s’excuse de ne pas être allé à l’église depuis Pâques, quand il a en quelque sorte zoné le vrai sermon, puis sa voix craque en marchant avec Dieu pour les années restantes de Mike, que Mike pourrait peut-être passer avec une femme et des enfants. Je suis vraiment gêné de voir à quel point j’étais ému. D’autant plus que c’est arrivé si tôt dans le film.

Pour ma défense, ce n’est pas ainsi que Bad Boys a tendance à gérer ses sentiments. Bad Boys II a en fait détaillé comment Bad Boys gère ses sentiments: mettez-les dans une boîte, avec le mot «flasque», et jetez cet enculé dans l’océan. Dans le premier film, Mike traite la nouvelle de son ex-petite amie Max abattue par des gangsters français avec un profond soupir et un long trajet en voiture dans son dernier modèle Porsche. Dans le second, lorsque Marcus reçoit un appel en otage de sa sœur Gabrielle Union, il claque le téléphone à clapet, déclare que la «merde vient de devenir réalité» et se précipite pour raser Cuba au sol avec l’équipe tac de Henry Rollins. (Sérieusement, veuillez regarder ce logo.)

Dans Bad Boys for Life, le gang se rend au Mexique pour un meurtre extrajudiciaire, mais pas avant que Smith ne donne un monologue en larmes qui expose, enfin, dans le troisième acte, ce que tout le monde a été si travaillé pendant tout ce temps. La veuve de ce seigneur de la drogue lui a appris à être Mike Lowery, puis il l’a fantôme, et elle lui a donc donné son propre fils. Cela fonctionne à la place de Christoph Waltz sortant de l’ombre dans un costume nehru pour annoncer qu’il était l’auteur de toute la douleur de Mike, mais seulement parce que Martin Lawrence est parfait, encore une fois.

“… Mike, tu as baisé une sorcière mariée?”

