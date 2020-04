Bafetimbi Gomis, Brad Jones et d’autres qui ont quitté l’Europe, mais qui brillaient encore en Arabie saoudite

Le stéréotype selon lequel les joueurs ne se déplacent que vers l’Europe au Moyen-Orient pour de l’argent a été détruit par ce groupe de stars de la Ligue professionnelle saoudienne.

Tous se sont dirigés vers le Royaume au cours des dernières saisons – et tous ont laissé leur marque sur une compétition en plein essor.

Voici la liste des 10 qui ont eu le plus grand impact en 2019/20, en utilisant les statistiques de Wyscout et SofaScore.com:

KARIM EL AHMADI (AL ITTIHAD)

El Ahmadi a été un phare lors d’une autre campagne troublée pour Ittihad.

Beaucoup se sont demandés si les anciens combattants de Twente, Feyenoord, Al Ahli et Aston Villa avaient encore les jambes pour concourir lorsqu’ils ont obtenu un transfert gratuit en juillet 2018.

L’âge n’a cependant pas nui à l’avantage compétitif du Maroc, né aux Pays-Bas. Le joueur de 35 ans ouvre la voie à des duels défensifs (256) et a commis le cinquième plus grand nombre de fautes (44).

Les faits saillants incluent 12 interceptions lors du match nul 1-1 en janvier contre Al Raed en forme, plus deux enregistrements de plus de 20 duels défensifs dans l’impasse 1-1 en janvier contre les champions Al Nassr (15 victoires contre 22) et la défaite 3-1 en septembre contre les leaders Al Hilal (12 victoires sur 21).

C’est une pensée inquiétante où les géants de Jeddah au quatrième rang seraient sans lui.

NORDIN AMRABAT (AL NASSR)

Existe-t-il un meilleur ailier traditionnel dans le football asiatique?

Amrabat, 33 ans, joue un rôle intrinsèque dans le plan de match de Rui Vitoria pour les détenteurs. Il bat simplement son homme et délivre une multitude de centres de punition au meilleur buteur mondial 2019 – et à son compatriote marocain – Abderrazak Hamdallah.

Des statistiques stupéfiantes ont été enregistrées ce terme. L’ancien homme du PSV Eindhoven, Galatasaray et Watford a réussi 223 centres, soit 117 de plus que Heldon Ramos, deuxième d’Al-Taawoun.

Une avance encore plus grande a été enregistrée pour les dribbles. Le décompte stupéfiant d’Amrabat de 312 dribbles à partir de 22 sorties de haut vol représente 137 de plus que Gustav Wikheim, deuxième, du modeste Al Fateh.

Cette combinaison l’a aidé à s’asseoir à la deuxième place du classement des passes décisives sur huit.

GIULIANO (AL NASSR)

Le meneur de jeu brésilien Giuliano reste rarement longtemps au même endroit.

Les courtes rafales et les dribbles serrés du joueur de 29 ans ont été reproduits par une carrière qui l’a conduit de son pays d’origine (Parana, Internacional et Gremio) en Ukraine (Dnipro Dnipropetrovsk), en Russie (Zenit Saint Petersburg), en Turquie ( Fenerbahce) et maintenant l’Arabie saoudite. Nassr espère qu’il veut rester dans la capitale.

Giuliano est incontestablement un maître du milieu de terrain. Cette capacité à parfaitement synchroniser les charges était évidente dans les trois matches avant la pause; balayant à la maison depuis le bord de la surface de réparation contre Al Raed, suite à son propre tir pour enchaîner lors de la deuxième tentative à Al Faisaly et une volée emphatique contre Al Ahli Jeddah.

Des chiffres de huit buts et cinq passes décisives ont été enregistrés lors des beaux débuts de 2018/19. Pour montrer une amélioration continue, il a marqué le même temps et a décroché une passe décisive en 20 matchs cette saison.

BAFETIMBI GOMIS (AL HILAL)

Le «Roi Lion» a continué de rugir.

Gomis, 34 ans, a produit le deuxième meilleur total combiné de buts et passes décisives de 20, avec 14 buts et trois passes. En outre, le ratio de buts par minute de l’avant-centre de l’ex-France dans le SPL s’est également amélioré de 121,4 en 2018/19 à 103,4 en 2019/20.

Une place dans les annales de Hilal a également été assurée par le but final de la défaite 3-0 de l’AFC Champions League en novembre contre le Japon Urawa Red Diamonds. Ce triomphe a mis fin à une attente douloureuse de 19 ans pour être couronné de nouveau rois d’Asie.

L’impact continu de Gomis garantit que la spéculation et l’angoisse fébriles ont suivi les discussions prolongées sur une prolongation du contrat de l’accord de deux ans signé à l’arrivée de Galatasaray en août 2018.

Gomis n’est pas insensible aux ravages du temps. Une séquence de quatre matchs sans but dans toutes les compétitions avant l’arrêt du mois dernier comportait zéro but, quatre tentatives et une seule était cadrée.

Sa stature, cependant, impose le respect.

YOUSSEF EL JEBLI (AL FAISALY)

La direction de Faisaly mérite une salve d’applaudissements pour avoir déterré El Jebli.

Le meneur de jeu non annoncé de l’Eredivisie a prouvé une révélation, produisant une avance de neuf passes décisives en 21 sorties de SPL. Lorsque ces passes sont ajoutées à un solide décompte de six buts, cela signifie que le joueur né à Utrecht contribue directement à 50% des 30 frappes de son employeur.

C’est la différence entre la banalité du mid-table et le positionnement actuel de Faisaly au cinquième rang.

La dernière volée peu orthodoxe – et opportune – de 27 ans du match nul 2-2 contre Al Hazem a montré tous ses cadeaux.

BRAD JONES (AL NASSR)

Au milieu d’un excellent bassin de gardiens de but dans la SPL, on se distingue.

Jones, 38 ans, a présenté une excellence constante comme la dernière ligne de défense de l’équipe la plus avare de la division. Les 10 draps blancs de l’ex-international australien, aux côtés de son coéquipier Maicon, sont la classe du peloton.

Le crédit, bien sûr, doit aller à un arrière-garde qui a fait en sorte que le ratio de coups par seconde de 90 minutes de Jones soit le plus bas de la compétition. Mais ce n’est pas un passant passif.

Les neuf sorties réussies de Jones après neuf tentatives sont le deuxième meilleur du SPL, tandis que 12 coups de poing sont le troisième plus.

Le pedigree en tant qu’ancien employé de Liverpool et du bouchon de tir de Feyenoord est indéniable.

MAICON (AL NASSR)

Un rocher à l’arrière a aidé Nassr à s’accrocher à la course au titre.

Maicon, 31 ans, a été un rouage clé au niveau national pour Al Aalami (The International) depuis qu’un accord de prêt de 18 mois a été signé par Galatasaray en février 2019. Cette importance s’est intensifiée pour 2019/20.

Les 10 blanchissages du défenseur central brésilien sont les plus nombreux de la SPL, aux côtés de son coéquipier Brad Jones. Ce mur défensif, aux côtés de l’Arabie saoudite Abdullah Madu ou Omar Hawsawi, a permis à Nassr de se vanter de la défense la plus méchante avec seulement 16 encaissés en 22 rencontres.

Les négociations restent ouvertes pour assurer l’ex-défenseur de Porto sur un accord permanent, même s’il a été négligé pour l’équipe de l’AFC Champions League 2020. Un point d’achoppement demeure les frais, Fotospor rapportant qu’une offre de 3,5 millions d’euros est inférieure de 1,5 million d’euros au prix demandé par les poids lourds turcs.

YOUSSOUF NIAKATE (AL WEHDA)

Est-ce que quelqu’un a entrepris des affaires plus intelligentes que Wehda l’été dernier?

Niakate a été à l’avant-garde de la troisième place des septièmes finalistes de la saison dernière. Quelque chose a été repéré dans un attaquant qui avait connu une carrière, raisonnablement, sans particularité à ce jour dans les ligues inférieures de France et de Belgique.

Les 2 millions d’euros envoyés par Union Saint Gilloise en juillet dernier ont déjà été conçus pour être bon marché grâce à des affichages toujours exceptionnels. Niakate est une force de la nature en possession, capable de faire avancer Wehda très haut.

Il se tient également sur l’épaule du dernier défenseur, attendant que les Brésiliens Anselmo et Luis Gustavo choisissent ses runs. Cela a conduit à un hors-jeu de 19 points, bien que l’entraîneur Jose Daniel Carreno ne soit pas trop perturbé lorsque son attaquant est le quatrième meilleur buteur de la SPL sur 12.

HELDON RAMOS (AL TAAWOUN)

Les frustrations causées par un séjour intermittent au Sporting Lisbonne se sont dissipées dans le Royaume pour Heldon.

Le grand déménagement de l’ailier capverdien dans la capitale en 2014 s’est terminé par une série de mouvements de prêts. Une maison a cependant été trouvée depuis le passage de juillet 2018 à Al Taawoun.

Heldon a été l’un des plus performants de la saison, avec six buts et six passes décisives en 21 départs en SPL. Le côté gauche de Taawoun a chanté un air pour la deuxième saison consécutive, Nildo Petrolina, tout aussi impressionnant, le soutenant de l’arrière dans une défense à trois ou à quatre.

Heldon est deuxième pour les croix avec 106 mises, tandis que ses attributs de course directe pour le huitième plus grand dribble à 117.

Taawoun ne peut pas répéter le succès historique de la Coupe du Roi 2018/19 et la troisième place. Mais leur large homme vedette, Heldon, n’a pas permis à ses normes de glisser.

IGOR ROSSI (AL FAISALY)

Rossi est un superbe ajout au SPL depuis qu’il a troqué Édimbourg pour Harmah City.

L’accord de janvier 2017 a vu Hearts perdre un leader masculin et un défenseur central exceptionnel. En 2019/20, le joueur de 31 ans est devenu l’un des meilleurs défenseurs de la division.

Les 175 interceptions de Rossi sont inégalées, tandis que la bravoure inspirante le place à la deuxième place des blocs (19).

Les défenses de l’opposition tremblent également lorsque des coups de pied arrêtés sont infligés au Brésilien. Ses quatre buts de haut vol ce trimestre sont des en-têtes de balles mortes, dont un lors de la fameuse défaite 3-2 du champion Nassr en mars.

