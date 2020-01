Barack Obama, Shaquille O’Neal et Usain Bolt parmi ceux qui rendront hommage à l’icône du basket-ball

Des hommages du monde du sport et d’ailleurs ont afflué pour Kobe Bryant après sa mort dans un accident d’hélicoptère à l’âge de 41 ans.

L’icône du basket-ball et sa fille de 13 ans, Gianna, faisaient partie des neuf personnes tuées lorsque son avion privé est descendu à Calabasas près de LA, en Californie, dimanche matin.

.

Bryant a joué à Los Angeles pendant deux décennies et a vécu en Californie

Bryant, qui était un gardien de tir pour les Lakers de Los Angeles, est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de basket-ball de tous les temps.

Il a joué pour les Los Angeles Lakers tout au long de sa carrière de 20 ans dans la NBA avant de prendre sa retraite en 2016 et a remporté cinq championnats de la NBA.

Il a également remporté deux médailles d’or olympiques pour les États-Unis, tandis que son influence s’étendait au-delà du basket-ball en recevant un Oscar pour son court-métrage «Dear Basketball» en 2018.

Sa mort tragique a déclenché une vague de chagrin et une foule de stars du sport passées et présentes, et des célébrités de haut niveau, ont rendu hommage aux médias sociaux.

L’ancien président américain Barack Obama a tweeté: «Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été tout aussi significatif un deuxième acte. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents.

“Michelle et moi envoyons amour et prières à Vanessa et à toute la famille Bryant en un jour impensable.”

Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été tout aussi significatif un deuxième acte. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons amour et prières à Vanessa et à toute la famille Bryant un jour impensable.

– Barack Obama (@BarackObama) 26 janvier 2020

L’ancien coéquipier de LA Lakers Shaquille O’Neal a partagé un message émotionnel sur Instagram.

Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur que je traverse maintenant avec ce moment tragique et triste de perdre mon neice Gigi & mon ami, mon frère, mon partenaire pour remporter des championnats, mon mec et mon pote », écrit-il.

«Je t’aime et tu nous manqueras. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles des autres passagers à bord. Je suis malade maintenant. “

La National Basketball Players Association a tweeté: «Nous sommes stupéfaits et dévastés par la nouvelle du décès soudain de Kobe Bryant. Les mots ne peuvent exprimer son impact sur nos joueurs, la NBA et le basket-ball. C’est une perte monumentale pour toute la communauté du basket-ball et nos cœurs sont tout simplement brisés. Nous envoyons de l’amour et des prières à sa femme Vanessa et à toute la famille. »

Un autre ancien Laker, Kareem Abdul-Jabbar, a tweeté: «La plupart des gens se souviendront de Kobe comme du magnifique athlète qui a inspiré toute une génération de basketteurs. Mais je me souviendrai toujours de lui comme d’un homme qui était bien plus qu’un athlète. »

La star du Paris Saint-Germain Neymar a rendu hommage à Bryant après avoir marqué un penalty lors du match du Paris Saint-Germain contre Lille dimanche soir. Le Brésilien a utilisé ses doigts pour faire le numéro 24 – le numéro de maillot de Bryant – avant de prier.

Gary Lineker faisait partie d’une multitude de personnalités sportives qui ont également rendu hommage, notamment Raheem Sterling de Manchester City et Sergio Aguero.

Je t’en prie, non. S’il vous plaît mon dieu non. Ça ne peut pas être vrai.

– Kevin Love (@kevinlove) 26 janvier 2020

Neymar, qui n’a appris que le décès de Kobe Bryant à la mi-temps ce soir, consacre son 2e but ce soir aux grands. (C +) pic.twitter.com/gw2XbGzSr8

– Get French Football News (@GFFN) 26 janvier 2020

Mon cœur est lourd avec les nouvelles de Kobe Bryant. Des prières vont à sa famille en ce moment même de cette période impensable.

– Alex Morgan (@ alexmorgan13) 26 janvier 2020

Nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de @kobebryant, ainsi qu’à toute la famille Lakers. C’est une horrible tragédie. Kobe était l’un des meilleurs à avoir jamais joué au basket-ball. Qu’il repose en paix.

– Billie Jean King (@BillieJeanKing) 26 janvier 2020

Il y a à peine 10 jours à Kobe, j’ai eu le plaisir de vous rencontrer et j’ai senti à quel point vous étiez un grand être humain. Je vous remercie vraiment pour les paroles aimables que vous avez dites lors de notre intervention. Je suis tellement triste que tu sois partie. Repose en paix. #rip #kobe pic.twitter.com/viUHR5F2P2

– Nani (@luisnani) 26 janvier 2020

La plupart des gens se souviendront de Kobe comme du magnifique athlète qui a inspiré toute une génération de basketteurs. Mais je me souviendrai toujours de lui comme d’un homme qui était bien plus qu’un athlète. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV

– Kareem Abdul-Jabbar (@ kaj33) 26 janvier 2020

.