Barça de Setién ennuie les vaches

Barcelone a licencié Ernesto Valverde après la mauvaise image montrée par l’équipe du Barça lors de la Super Coupe d’Espagne Setien à la recherche d’un jeu plus coloré. Ce changement est fortement remis en question. Il Barcelone a été hors de la Copa del Rey, à égalité 1-1 avec le Naples en Ligue des champions et a abandonné le leadership de la Ligue de Santander après avoir perdu 2-0 contre le Real Madrid dans le Santiago Bernabéu. De plus, malgré sa dernière victoire contre la Real Sociedad, l’approche de Setién a été sifflée au Camp Nou.

La vérité est que depuis l’arrivée de l’entraîneur cantabrique, Barcelone a augmenté sa possession. Si avec Ernesto Valverde il a enregistré une moyenne de 63.12, avec Quique Setién a augmenté jusqu’à 69,5; bien qu’il soit passé de 82% à son premier match contre Grenade jusqu’au 54 pour cent qui a enregistré dans le dernier contre la Real Sociedad.

Marquez moins de buts qu’avec Valverde

Malheureusement, cette possession n’est pas allée de pair avec une augmentation de l’efficacité. Avec Valverde le Barcelone moyenne 2,30 buts par match et avec Setién 1,80. Bien que l’équipe catalane ait marqué cinq buts à Leganés et à Eibar depuis l’ancien Betis a repris son banc, l’équipe de Blaugrana n’a vu aucune porte lorsqu’il a été éliminé de la Copa del Rey contre le Athlétique 1-0, ni en Ligue, où il a perdu 2-0 contre lui Valence et le Real Madrid.

À faveur de Quique Setién, et la possession du ballon pour lequel il mise, joue le nombre de buts encaissés par Barcelone. Avec lui comme entraîneur, l’équipe inscrit moins d’un but par match, en particulier 0,91, tandis qu’avec Ernesto Valverde, ça allait 1,15. Et avec Setién al Barcelone ils le jettent juste 3,11 fois par partie au but alors qu’avec Valverde cette statistique est passée à 3,53 fois.

Barcelone frappe aussi plus souvent à la porte avec Setién, même en 5.83 occasions par match, bien que son efficacité soit plus faible. Avec Valverde j’ai jeté 5,69 fois au but rival par rencontre.

Plus de passes, moins de danger

Quant aux passes, qui s’ennuient tellement au Camp Nou si elles ne se traduisent pas en danger vers le but rival, avec Ernesto Valverde Barcelona inscrit 659 passes par match, tandis que chez Quique Setién, 720. Cependant, cette statistique, comme la possession, a considérablement baissé au cours des derniers matchs. Si dans le premier de Setién devant son banc l’équipe du Barça a distribué jusqu’à 1002 passes, contre le Real Madrid étaient 648 Ceux qu’il a comptés. Bien que cela soit compréhensible parce que contre Grenade, il a gagné et contre Real Madrid perdu contre le Société réelle, qui a été imposé par 1-0, n’a enregistré que 525, une autre statistique qui justifie que le Barcelone J’ai été sifflé au Camp Nou.