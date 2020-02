Barcelone: ​​calendrier et où regarder le match de la Copa del Rey en direct à la télévision aujourd’hui

Il Athletic Club – Barcelone fermer les quarts de finale de la Copa del Rey ce jeudi. Les deux équipes les plus titrées de l’histoire de la compétition se croisent à San Mamés. L’un d’eux complètera le battage médiatique des quatre demi-finalistes après le match, qui débutera à 21h00 et pourra être suivi en Quatre et DAZN à la télévision et OK QUOTIDIEN grâce à une retransmission minute par minute en ligne.

Les Bilbao arrivent à ce qui est leur compétition par excellence dans un moment de doute. Bien qu’il ait honoré ses quatre engagements antérieurs en Coupe, les deux derniers ont été dans le tirs au but contre Elche et Tenerife. En Ligue, les choses ne vont pas si bien et enchaînent sept matchs sans gagner.

De son côté, le Barcelone Il arrive également avec des doutes malgré ses dernières victoires. Ceux de Setién ne convainquent pas tout à fait. La victoire au tour précédent contre Leganés n’a pas effacé les fantômes, car lors de la dernière rencontre contre Levante, ils ont encore souffert pour prendre les trois points.

Setien devrait commencer à un onze similaire aux derniers matchs. Les Catalans peuvent remarquer la charge de minutes, car ce serait le quatrième match consécutif dans lequel ils jouent pratiquement le même. Il n’y aura pas de Dembélé qui, après avoir récupéré de sa précédente blessure, est à nouveau de courte durée.

Il Athlétique – Barcelone Il peut être vu à la télévision aujourd’hui, jeudi 6 février à partir de 21h00 sur Cuatro et DAZN. Vous pouvez également suivre la précédente, les files d’attente et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tous les jours, en le site d’OKDIARIO.

À quelle heure joue Athletic – Barcelona?

Espagne: 06/02/2020 21:00 heures (20:00 heures aux Canaries).

Argentine: 06/02/2020 17:00 heures.

Mexique: 06/02/2020 14:00 heures.

Colombie: 06/02/2020 15:00 heures.

Pérou: 06/02/2020 15:00 heures.

Chili: 06/02/2020 17:00 heures.

Venezuela: 06/02/2020 16:00 heures.

Uruguay: 06/02/2020 17:00 heures.

Los Angeles: 06/02/2020 12:00 heures.

New York: 06/02/2020 15:00 heures.

Où jouez-vous Athletic – Barcelona?

Stade San Mamés (Bilbao)

Où diffusent-ils Athletic – Barcelona?

Espagne: Quatre, DAZN

Argentine: DIRECTV Sports Argentine, DIRECTV Play Sports

Chili: DIRECTV Play Sports, DIRECTV Sports Chili

La Colombie: DIRECTV Play Sports, DIRECTV Sports Colombie

Costa Rica: SKY HD

Croatie: Arena Sport 1

Equateur: DIRECTV Play Sports, DIRECTV Sports Equateur

Japon: DAZN

Mexique: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Hollande: Ziggo Sport 14

Portugal: Sport TV 1

États Unis: ESPN +

Uruguay: DIRECTV Play Sports, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Sports, DIRECTV Sports Venezuela

Qui arbitre Athletic – Barcelone?

Juan Martínez Munuera (Comité valencien)

Compositions athlétiques possibles – Barcelone

Athlétique: Simon; Lekue, Yeray, Nunez, Yuri; Dani García, Unai López; Williams, Raúl García, Muniain; et Villalibre.

Barcelone: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arturo Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Ansu Fati, Griezmann.