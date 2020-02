Barcelone: ​​calendrier et où regarder le match de la Liga Santander en direct à la télévision

Il Betis – Barcelone il mesure la crise profonde dans laquelle l’équipe du Barça est plongée, récemment éliminée de la Copa del Rey au détriment de l’Athletic. Les de Quique Setién ils le jouent dans un stade toujours difficile comme Villamarín, dans lequel la foule serre la belle, et devant un adversaire qui monte cette saison après avoir commencé avec de nombreux doutes.

À Can Barça, la semaine a été orageuse. Ce fut d’abord l’incendie qui s’est produit à la suite de déclarations controversées de Abidal dans lequel il est venu dire que les joueurs travaillaient moins que la normale, ce à quoi il a répondu Messi dans votre compte Instagram. Puis vint le duel de cupbearers à San Mamés, évitant le tournoi KO et aggravant encore une situation déjà complexe.

Mais le Liga Santander, où Barcelone ne peut pas non plus être négligée. Sa défaite contre Valence il y a quelques jours lui a enlevé le leadership qu’il partageait avec le Real Madrid. Désormais, les blancs occupent le plus haut du classement et ajoutent trois points de plus qu’un club qui ne peut s’offrir plus de crevaisons si l’on veut suivre un tir d’un match de l’ensemble merengue.

Le degré de pression est important, et à tout ce qui précède, nous devons ajouter les blessures qui continuent de tourmenter l’équipe Blaugrana et le marché hivernal bruyant, où, au lieu de la renforcer, elle s’est affaiblie. Luis Suarez il aura quatre mois de congé et aucun remplaçant n’est arrivé, ils ont quitté Aleñá et Carles Pérez, a de nouveau été gravement blessé J’ai tremblé… Le scrutin Setien n’est pas simple, mais votre obligation est de frapper la clé et de redresser la direction d’une Barcelone enveloppée dans une mer de doutes.

Il Betis – Barcelone Il peut être vu à la télévision ce dimanche 9 février à partir de 21h00 dans Movistar LaLiga et Movistar Partidazo. Vous pouvez également suivre le précédent, les line-ups et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tous les jours, en le site d’OKDIARIO.

Où joue le Betis – Barcelone?

Stade Benito Villamarín (Séville).

Qui arbitre Betis – Barcelone?

José María Sánchez Martínez (Comité de Murcie)

Compositions possibles de Betis – Barcelone

Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Edgar / Guido, Chaînes, Aleñá; Fekir, Joaquin et Loren Morón.

Barcelone: Ter Stegen; Sergi Roberto, Lenglet, Umtiti, Alba; Busquets, Vidal, De Jong; Ansu Fati, Leo Messi et Griezmann.