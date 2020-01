Barcelone: ​​énorme bataille rangée entre ultras à Mestalla

Les radicaux de Valence et de Barcelone ont joué dans une bataille rangée près de Mestalla avant le match de samedi de la Ligue de Santander

Les radicaux de Valence et Barcelone Il a joué dans une grande bataille dans les environs de Mestalla trois heures avant le match que les deux équipes doivent jouer ce samedi.

Environ 50 ultras, répartis entre Yomus et Boixos Nois, ont joué dans un grand combat dans lequel des chaises, des fusées éclairantes et d’autres éléments ont été lancés dans l’un des accès à Mestalla, qui accueille ce samedi le match entre Valence et Barcelone. Cela a forcé l’intervention de la police qui a dispersé les radicaux loin du stade.