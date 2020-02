Barcelone: ​​Griezmann évite une frayeur à Naples

Antoine Griezmann commence à payer des revenus. Le jour où Messi a visité la deuxième maison de Maradona, l’Argentine Il était un acteur secondaire dans une cravate travaillée du Barça en Italie. Les Catalans ont maximisé leurs chances contre un Naples qui lui a pardonné plusieurs occasions dans les derniers sets.

Le Barça a obtenu un excellent résultat dans un match gris et plat au cours duquel il a flirté avec les 1000 passes, mais où il vient de frapper à la porte. Messi, atypiquement déconnecté, n’a pas eu à faire son apparition car pendant un jour, Griezmann lui a permis de prendre une journée de congé.

Seien a été remarqué nerveusement et à juste titre. Il a choisi un costume plus typique d’un personnage Tell Me qu’un technicien moderne. Le Cantabrique a été décoré pour ses débuts en Champions et Il a reçu une frayeur d’un Naples construit à l’image et à la ressemblance du joueur de Gattuso.

L’ensemble napolitain est travaillé au millimètre avec le engagement solidaire entre les joueurs et ordre sur le terrain comme drapeaux de leur jeu. L’équipe du sud de l’Italie s’est tenue dans leur domaine pour réduire le jeu à 30 mètres qui l’intéressait devant un club qui a déplacé le ballon plus lentement qu’une tortue.

Setien respirait quand il a vu que les Italiens avaient renoncé à la possession, mais ses innovations tactiques semblaient faire de l’eau. Placer Messi dans l’aile droite – comme dans sa phase de jeunesse – était une imprudence qui a transformé le jeu du Barça en une composition de touches à l’envers sans beaucoup de sens.

Le Naples, accroupi et affamé, attend son moment dans une erreur de culé et comme le peloton qui voit le chiot désemparé a attaqué un Junior qui s’est trompé dans un contrôle de la moelle épinière. Zielinski a volé son portefeuille et a mis en place un compteur mortel dans lequel Mertens s’est décrit sur le front, conduisant son tir dans le but de Ter Stegen. L’Allemand a fait la statue parce qu’il pouvait à peine voir le coup avec le corps d’un Piqué malchanceux.

Le Barça n’est pas devenu nerveux, malgré leur manque de tirs au but. Les de Ils ont également accumulé plus de 400 passes sur le bord du repos jusqu’à un centre qui a été empoisonné par Arturo Vidal Ce fut la seule intervention d’Ospina durant toute la première moitié. Avant la pause, Manolas manquait une superbe passe de l’allée au millimètre près.

Griezmann apparaît et Ter Stegen grandit

Le passage dans les vestiaires n’a pas changé l’apparence du match. Le Barça avait l’habitude de se frotter et de frotter le ballon, s’ennuyant même les fans de San Paolo, qui a cessé de siffler les biens éternels de son rival. Busquets est devenu le protagoniste dans ces premières minutes après avoir blessé l’auteur du but local et avoir ensuite servi un ballon qui a brisé toute la défense de Naples.

Le milieu de terrain s’est infiltré dans le trou passer à Semedo et il a d’abord assisté à un Griezmann qui a marqué avec la droite un but. Le Barça a montré toute l’électricité qui lui manquait au premier semestre avec un jeu de tiralinées initié par Busquets.

Naples, après être resté accroupi tout le match, il a ouvert après le visiteur et en cinq minutes, ils ont eu deux chances très bien brisé par un omniprésent Ter Stegen. Le premier qui a vu ses illusions brisées était un Insigne qui sera toujours à la recherche de Piqué après s’être cassé la taille.

Le suivant était encore plus clair avec la connexion espagnole punissant la défense culé. Fabian a servi un ballon parfait à Callejón, mais celui-ci a pris trop de temps à définir et a rencontré un géant Ter Stegen Pour détruire la main à la main.

Naples perdait peu à peu sa prédominance car retirer le ballon du Barça était une tâche difficile et à forte usure. Mais les dernières minutes ont été une bouffée d’air frais pour les espoirs des Italiens avec l’expulsion de l’enfant d’Arturo Vidal et parce que Piqué s’est blessé à la cheville après un saut dans la remise. Le Barça a su survivre et prend désormais la cravate avec beaucoup d’avantages.