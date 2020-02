Barcelone: ​​le virus c’est la Ligue des champions

Il Barcelone va chercher faire le premier pas à la recherche de la reconquête du Ligue des champions avant le Naples San Paolo accueille la première étape des huitièmes de finale de ce qui sera la première visite de Leo Messi au temple de Maradona. Une visite qui a été en arrière-plan par le peur du coronavirus, qui afflige déjà le nord de l’Italie et menace de se propager sur tout le continent. Le moment de Naples est loin, bien que par prévention, l’expédition de Barcelone et les fans aient dû surmonter les contrôles pour éviter le risque de contagion.

Une fois les deux sets sur l’herbe, seul le football compte. Et là bas Le Barça est obligé de contourner un autre virus qui a attaqué quatre saisons et a terni ses derniers succès. Les Champions leur ont résisté depuis 2015 et ces dernières années, ils n’ont pas pu surmonter les quarts de finale, étant éliminés de manière plus catastrophique saison après saison.

Bien que Messi estime qu’aujourd’hui il ne les “atteint” pas pour gagner, leurs actions peuvent être décisives. L’Argentin est en mode rouleau compresseur, comme en témoigne la victoire contre Eibar, dans laquelle il a fait un poker de buts. La star de Barcelone est présentée comme le principal espoir du Barça dans une saison mouvementée, marquée par la crise institutionnelle que Bartomeu a condamnée.

Les options pour Quique Setién pour les onze ne sont pas nombreuses. Le technicien ne pourra pas compter sur les blessés, auxquels il a rejoint Sergi Robertomême pas avec Braithwaite, qui n’est pas enregistré dans Champions. Pour cette raison, une équipe similaire à celle qui a commencé avant Eibar est attendue, bien que De Jong entrerait par Rakitic.

Le Croate attendra l’occasion sur le banc, tout comme Ansu Fati. La jeune perle souligne la substitution après être devenue un incontournable pour Setién depuis son arrivée. Avec ceux-ci, les Catalans dateraient: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Busquets, Arthur, De Jong, Vidal; Griezmann et Messi.

Naples, sur un rouleau

L’équipe italienne arrive au meilleur moment du parcours. Après l’éclatement de Laurentiis-Ancelotti qui a coûté le poste à l’entraîneur après avoir qualifié son équipe pour les huitièmes de finale, à Gattuso C’était difficile de trouver le point pour l’équipe. Cependant, deux mois et demi plus tard, les Napolitains ont déjà décollé. La chaîne napolitaine six victoires lors de ses sept derniers matchs. Une course qui leur a permis d’atteindre la sixième place, même s’ils ont encore loin la quatrième position qui donnerait accès à la Ligue des champions l’année prochaine.

Gattuso devrait avoir son onze gala. Dans ce document, deux noms se distinguent des autres: Manolas et Fabian. Le centre grec retrouve les Catalans, après avoir marqué le but décisif avec les Roms qui les ont éliminés en 2018. En revanche, le milieu de terrain espagnol est revendiqué par l’équipe de Culé et était déjà sous les ordres de Setién en Betis.