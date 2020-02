Barcelone: ​​l’ennemi chez lui

Il Barcelone Il voyage à Séville, et pas précisément pour voir la Giralda ou la Torre del Oro ou pour flâner dans le parc Maria Luisa. Immergée dans une crise profonde à tous les niveaux et après l’élimination face à l’Athletic en Copa del Rey, l’équipe dirigée par Quique Setién doit réagir au Betis. Précisément, l’entraîneur cantabrique rentre chez lui, qui a dirigé il y a des mois l’équipe Verdiblanco et que ce dimanche sera l’ennemi numéro un de Benito Villamarín.

La semaine a été houleuse au Can Barça. Une déclaration de Abidal disant que les joueurs travaillaient peu ont déclenché un incendie auquel Messi Il a jeté de l’essence répondant sur son compte Instagram au secrétaire technique. Bartomeu a tenté de faire la médiation, mais la réalité est que le climat est plus que raréfié et la tension augmente, d’autant plus si Barcelone ne se mesure pas sur l’herbe. En dehors de la Coupe, l’équipe du Barça doit réagir et ne peut pas cliquer dans la ligue si vous ne voulez pas voir comment le Real Madrid Ça décolle encore plus.

La main-d’œuvre s’est affaiblie en janvier

Barcelone semble avoir l’ennemi chez lui, dans une directive qui ne donne pas de droit. Ils ont tiré Valverde signe Setién à la recherche d’une impulsion qui n’est pas arrivée, bien au contraire, et en janvier ils ont affaibli les effectifs au lieu de profiter du marché pour renforcer l’effectif. Dans ceux-ci, le Cantabrique doit jeter avec ce qu’il a. Pour cela Ansu Fati rappelle le titre à côté de Griezmann et Messi devant De derrière Busquets et De Jong Ils semblent fixes. Vidal et Arthur Ils s’opposent à l’autre position. Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet et Jordi Alba ils formeraient la défense (Piqué est sanctionné), et sous bâtons il sera Ter Stegen

Devant, un Real Betis de Rubi qui arrive après deux rencontres consécutives sans obtenir la victoire et qui veut donner la cloche devant son public. L’entraîneur catalan, très interrogé en début de parcours, a le doute du milieu de terrain, comme le choisissent Guido Rodríguez et Edgar. Ainsi l’alignement serait: Joel Robles dans le but; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido ou Edgar, Channels, Aleñá; Fekir, Joaquin et Loren.