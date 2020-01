Barcelone: ​​pétard de Setien à Mestalla

Le Barça a un problème. L’équipe culé C’est devenu une équipe prévisible grâce à la nouvelle approche de Quique Setién. Jouant à plat, lentement et sans profondeur, les Catalans se sont échoués à Mestalla en étant battus par un Valence qui a rendu la phrase de Muhammad Ali bonne: «Flotte comme un papillon et pique comme une guêpe».

Les Valenciens ont joué avec un club qui avait tout le ballon pour eux, mais n’a trouvé aucun danger Je sauve un bon moment de Messi. Ter Stegen était plus fondamental que l’Argentin faisant plusieurs interventions formidables au premier semestre, surtout à Maxi Gómez. L’Uruguayen l’a emporté en deuxième période en marquant deux buts qui ont envoyé l’équipe Culé sur la toile.

Et c’est que le groupe Quique Setién s’est spécialisé dans la vie à la limite. Trois matchs et trois moments dans la corde raide bien résolus par la qualité des fissures des Culés. Si contre Grenade une expulsion de Germán a tout facilité et contre Ibiza deux éclairs de Griezmann ont sauvé le blush, cette fois c’est un superbe Ter Stegen qui a évité une victoire en première mi-temps à Mestalla.

Le gardien de but allemand est peut-être le meilleur joueur dans sa position en ce moment. Ses arrêts à la querelle de la chauve-souris étaient plus importants que toute action de Leo Messi et ce sont des mots majeurs. Ce Barça est très vert, très gâté et très exposé aux souhaits de Setién.

L’entraîneur cantabrique souhaite que Eder Sarabia participe à l’élaboration de ses pièces – sa seconde infatigable à laquelle Mocito Féliz semble sortir dans chaque prise de vue de Setién – et il ne se rend pas compte que beaucoup de choses manquent pour mettre en œuvre son nouveau style. À commencer par l’étincelle dans les derniers mètres, après une pression timide et enfin et surtout, mettre leurs joueurs en place. Voir Sergi Roberto du centre fait mal à l’œil.

Valence a été un tourbillon sous la grande stratégie des Celades. Ils ont attendu le Barça et sont partis en flèches avec Gayá, Ferrán et compagnie à la perte minimale commise culé. Ils n’ont pas eu à attendre longtemps pour trouver leur premier prix. Piqué a fait un penalty qui bordait le rouge sur Gayá. Maxi, en l’absence du spécialiste Parejo, a assumé la responsabilité et a trouvé un arrêt cathédrale par Ter Stegen. Ce serait la première d’une longue série.

Le Barça a dominé la possession, mais celui qui s’approchait du but de Domenech était la farine d’un autre côté. Valence a parfaitement lu la situation et en plusieurs vagues a eu plus de chances d’ouvrir le score. Une demi-heure plus tard, Maxi lâcha un coup de pied de devant que Ter Stegen miraculeusement dévia vers la barre transversale. Le rejet a été ratissé par Carlos Soler et il l’a donné à Gameiro pour marquer à loisir. Lorsque Mestalla l’a célébré, le gardien allemand est apparu en imitant Ed Warner – Le gardien de but d’Oliver et Benji qui conduisait de bâton en bâton – pour obtenir une main miraculeuse.

Personne ne pouvait croire que le Barça en était vivant. Messi n’était limité qu’à lancer des fautes sur 25 mètres qui effrayait moins que les fantômes décochés de Griezmann. Jusqu’à la 36e minute, ils ont dû attendre que les Catalans enregistrent un tir au but, concentré et facile pour Domenech, comme pas l’œuvre de Messi.

Gil Manzano, la collégiale du concours, Il a rejoint le parti agaçant Mestalla encore plus. Il a réclamé une faute d’Umtiti lorsque Ferrán est resté seul avec Ter Stegen et s’est même excusé pour son erreur. Les dégâts ont déjà été causés à des supporters locaux en feu avec l’arbitre pour des erreurs passées.

Maxi se venge

La pause n’a pas changé l’image. Valence, dès qu’il a quitté le vestiaire, a poursuivi son plan d’attaque dans une avalanche et a finalement trouvé le prix dans une pièce que Maxi a commencée et mijotée. L’attaquant uruguayen s’est concentré sur le deuxième poteau, Gayá l’a renvoyé à l’autre poteau et a tiré sur la défense de culé retranchée dans la petite zone après un rebond sur Jordi Alba. Ter Stegen ne pouvait plus faire de miracles.

À la 50e minute, la situation s’est encore compliquée pour les Catalans. Piqué, Umtiti et Busquets en avaient déjà un jaune, tandis que Valence en sortait de plus en plus dangereux. Sedan a tourné le banc et a réalisé qu’il avait besoin de testostérone pour inverser la passivité de la sienne.

Arturo Vidal a été la réponse et les 15 meilleures minutes du Barça dans le match. Messi est entré dans la dynamique du danger et l’Argentin a pardonné jusqu’à quatre fois devant un Valence qui aculaba dans sa région. L’Argentin, si infaillible, a montré que contre son inspiration les chés étaient préparés.

Valence a souffert et souffert et quand Maxi Gomez a demandé le changement en raison de l’épuisement, Ferrán a semblé donner à l’Uruguayen le deuxième but du match. Le joueur a reçu un choix sur la gauche et a marqué un long bâton tueur. Le Barça, alors qu’il était plus proche du match nul, a pris le but qui a fini par l’anéantir.

Le dynamitage aurait pu être plus important si le VAR n’avait pas invalidé un jeu déroutant qui s’était terminé par le but de Paulista. Gil Manzano a déclaré qu’il y avait une faute avant la fin de la défense, mais trois minutes précieuses ont été perdues pour un chee qui a pris la dernière impulsion pour clore le match. Setién n’a eu aucune réponse pour ces dernières minutes. L’équipe a besoin d’un attaquant et de repenser le projet. Jouer de cette manière normale sera des chocs comme ceux qui vivaient à Mestalla.