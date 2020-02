Barcelone: ​​quelle chaîne regarder et à quelle heure est le match de huitièmes de finale de la Ligue des Champions?

Le duel Naples – Barcelone partira de 21 h 00 (un de moins si vous êtes aux Canaries) dans le San Paolo et peut être suivi en direct par Ligue des champions Movistar et en ligne minute par minute par le site d’OKDIARIO.

Il semble qu’il n’y ait aucun risque de suspension pour le coronavirus dans le San Paolo, bien que les footballeurs culés aient passé un contrôle anti-coranovirus dès leur débarquement en Italie compte tenu des nombreux cas d’infection dans le nord du pays transalpin et qui ont remué le dernier jour de la Serie A.

Naples et Barcelone contester la première étape des huitièmes de finale de cette Ligue des champions aujourd’hui dans le stade magique de San Paolo. La phase clé de la saison commence en Europe et les deux équipes arrivent à un bon moment, au moins en termes de résultats. Les grands chefs de La Ligue et les Napolitains montent des positions après un début douteux en Serie A.

Le bon moment arrive Barça de Setien à ces deuxièmes tours de la Ligue des champions. Le triomphe remarquable devant la Eibar, avec une performance sensationnelle de Leo Messi, avec goal poker, renforce l’idée de l’entraîneur et la confiance de l’équipe. Voyager avec les Culés Braithwaite, qui ne peuvent pas faire partie du Blaugrana en n’étant pas enregistrés et ne seront pas Sergi Roberto, Un mois de compétition est perdu en raison d’une blessure. Il n’arrive pas non plus Jordi Alba.

Il Naples, d’autre part, il est renforcé après avoir ajouté d’importantes victoires à l’extérieur. Il a gagné à Milan à Inter au match aller en demi-finale de la coupe finale (0-1), et a fait de même à domicile en ligue avant Cagliari (0-1) et Brescia (1-2). C’était dans ce dernier jeu clé Fabian Ruiz avec un objectif brillant qui a donné les trois points aux partenopei. Lui et Zielinski diriger le milieu de terrain, avec Alley, Mertens e Insigne comme des hommes plus dangereux, même si tout le monde ne fera pas la une des journaux contre les Catalans.

Les alignements ont déjà été confirmés. Les onze de Naples est la suivante: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Demme, Fabian, Zielinski; Alley, Mertens et Insigne. Les onze choisis par Setién pour le Barcelone sont: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior; Busquets, Rakitic, Vidal, De Jong; Messi et Griezmann.

Il Naples – Barcelone peut être vu à la télévision aujourd’hui Mardi 25 février du 21 h 00 en Movistar Champions League. Vous pouvez également suivre la précédente, les files d’attente et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tout événement sportif, en le site d’OKDIARIO.

À quelle heure joue Naples – Barcelone?

Espagne: 25/02/2020 21h00 (20h00 aux Canaries).

Argentine: 25/02/2020 16h00

Mexique: 25/02/2020 14h00

La Colombie: 25/02/2020 15 h 00

Pérou: 25/02/2020 15 h 00

Chili: 25/02/2020 17h00

Venezuela: 25/02/2020 16h00

Uruguay: 25/02/2020 17h00

Les anges: 25/02/2020 12:00 heures.

New York: 25/02/2020 15 h 00

Où jouez-vous Naples – Barcelone?

Stade de San Paolo.

Où regardez-vous Naples – Barcelone?

Espagne: Ligue des champions Movistar, Mitele Plus

Argentine: ESPN2 South, ESPN Play South

Bolivie: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Le Brésil: TNT Go, TNT Brésil, Esporte Interativa Plus

Canada: DAZN

Chili: ESPN2 South, ESPN Play South

La Colombie: ESPN2 Colombie, ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN North, ESPN Play North

Croatie: Planet Sport 1, Klik SPORT

Equateur: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

France: RMC Sport 2

Italie: Sky Sport One, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Calcio 2

Japon: DAZN

Mexique: ESPN North, ESPN Play North

Nicaragua: ESPN North, ESPN Play North

Hollande: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Panama: ESPN North, ESPN Play North

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Eleven Sports 2

États Unis: Univision NOW, Galavision, B / R Live

Uruguay: ESPN2 South, ESPN Play South

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Qui arbitre Naples – Barcelone?

Felix Brych (allemand).

