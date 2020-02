Barcelone: ​​Sánchez Martínez rompt son silence après son arbitrage controversé

Sánchez Martínez rompit son silence dans le Soccer City de Las Rozas après sa performance controversée dans le Betis – Barcelone. L’arbitre a déclaré que “vous devez apprécier l’arbitrage et le football espagnol”. Nous avons une ligue très complète et son arbitrage est à la hauteur. Non seulement les équipes vont loin dans les compétitions européennes, mais aussi les arbitres espagnols. Le VAR espagnol est le meilleur. Cela ne nous fait pas de mal, cela nous aide seulement à corriger les erreurs«Il a ajouté.

En revanche, il a reconnu que les protestations des joueurs affectent le travail d’arbitrage: «Ils vont dans notre façon de comprendre l’arbitrage. Nous ne ressentons rien de spécial. J’ai eu l’exemple de grands professeurs ». Sánchez Martínez a également évoqué les critiques des clubs: «Lorsque j’arbitre un match, tous les joueurs respectent le VAR. Tout le monde veut le VAR. Seulement que nous sommes matures et cohérents.

À propos du protocole VAR, Il a expliqué que «le CTA fait de gros efforts pour que tout le monde comprenne le protocole. Il est clair que nous nous y tenons. Je ne commente pas de pièces particulières ». De plus, il a voulu nier qu’il existe du corporatisme: «C’est très latent, mais ça n’existe pas. Le meilleur cadeau qu’ils peuvent vous offrir du VOR est de vous corriger. Ne partez pas avec l’erreur ».

Après son arbitrage controversé à Villamarín, Sánchez Martínez a également évoqué les critiques qu’il a reçues: «La carrière d’arbitrage se forme à travers des expériences individuelles. C’était encore un match. De nouvelles choses sont apprises chaque jour et continuent de croître sur le plan personnel et professionnel ». «Je suis un arbitre comme le 20 ici. Le Comité devrait être fier de ses arbitres », a-t-il ajouté.