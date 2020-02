Barcelone: ​​un feu comme une cathédrale

La cathédrale du football espagnol affronte jeudi (21h00) les rois des coupes. Club athlétique et FC Barcelona ils sont mesurés à San Mamés en quart de finale de la Copa del Rey dans un match élevé où il y aura plus en jeu en plus du dernier ticket disponible pour les demi-finales. Un nouvel incendie que Leo Messi doit éteindre pour éviter que la crise institutionnelle du Can Barça n’entre enfin dans l’arène sportive.

Le choc vient marqué le dernier épisode du dilemme entre le staff et la planche culé. Les allusions de Eric Abidal envers certains joueurs a causé Messi, En tant que capitaine d’équipe, défendez vos coéquipiers et attaquez directement le travail du secrétaire technique. Une bataille qui ne fait qu’augmenter l’instabilité dans le club et qui peut finir par exploser si les quarts de finale ne sont pas dépassés.

Les Barcelonistas n’arrivent pas à leur meilleur niveau, qu’avec l’arrivée de Setién ils n’ont pas réussi à dissiper les doutes évident qu’il y avait déjà avec Valverde et qu’ils ont fini par lui coûter la place sur le banc. Ce n’est pas non plus pour montrer son rival. Les Lions viennent de remporter seulement deux de leurs 11 derniers matches, contre l’Inter City et Sestao en Coupe, mais ils n’hésiteront pas à profiter de leur poudre à canon dessus et de leur solide défense pour tenter de conduire la dent vers les Culés.

Setién rechargera ses hommes en quelques minutes

Pour le duel, Quique Setién mettra en vedette un onze assez similaire à celui des dernières réunions. En l’absence de ressources, l’entraîneur rechargera ses joueurs les plus fréquents en quelques minutes, ce qui pourrait commencer à peser sur la fatigue après un début intense de 2020. Une baisse importante de Suárez s’ajoute à nouveau J’ai tremblé, qu’il est passé de récupérer et d’être un homme important face à la fin de la saison, se blessant à nouveau et manquant ce qui reste d’elle.

Pour sa part, Gaizka Garitano ne pourra pas compter sur Herrerín – presque à Copa- qui a vu le rouge direct lors du dernier match de coupe contre Tenerife. Tout indique que Unai Simón continuera à être propriétaire et débutera ce cours dans la compétition, tandis que Ce sont des doutes Capa et Yuri sur les côtés Dans le reste de la formation, onze sont attendus assez similaires à ce qui a été vu lors des dernières rencontres, où Muniain pourrait entrer.

Kings of Cups

Le parti fera face à la meilleurs vainqueurs historiques de la Copa del Rey. L’Athletic et le Barça ajoutent un total de 53 titres (23 des rojiblancos pour 30 des Catalans), bien que le peuple de Bilbao n’ait pas levé le trophée depuis 35 ans. Bien sûr, au cours de la dernière décennie, ils ont atteint la finale jusqu’à trois fois, voyant toujours leur visage avec les Blaugranas, qui leur ont arraché le titre avec force après avoir remporté 4-1, 3-0 et 3-1.

Par conséquent, les habitants des derniers affrontements n’ont pas de bons précédents, auxquels l’usure des avoir atteint des sanctions dans les deux derniers engagements coperos. Bien que les circonstances laissent un panorama peu flatteur pour l’Athletic, ils trouveront un Barça touché et ils ont les facteurs en faveur de disputer l’égalité à un match et à leur public.