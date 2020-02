Barcelone a 15 jours pour signer un «9»: Willian José, Ángel et Lucas Pérez, les candidats

Barcelone attendait de connaître la durée du retrait d’Ousmane Dembélé pour savoir s’ils pouvaient se rendre sur le marché pour signer un remplaçant pour le plomb. Bon, le club culé sait déjà que les français sera de six mois de congé après la rupture du tendon proximal du biceps fémoral, il se met donc au travail à la recherche d’un «9» qui le fera le faire d’ici la fin de l’année.

De cette façon, l’exigence dont le Barça avait besoin était remplie pouvoir signer un attaquant: que le temps libre de Dembélé durera plus de cinq mois, tout comme il est devenu officiel mercredi après-midi. De plus, le joueur français sera à environ six mois du terrain.

Une fois les six mois confirmés, Barcelone doit présenter la documentation officielle indiquant la blessure exacte de Dembélé. Cette documentation, plus tard, Vous devez passer par un tribunal médical avant de demander une autorisation exceptionnelle signer avec le marché fermé aux autorités correspondantes.

Dès que la licence est confirmée, Le Barça aura 15 jours pour inscrire un nouveau joueur qui remplace la personne blessée de longue durée, qui ne sera pas enregistrée pendant sa période de congé.

Willian José, le favori

Selon TVE, Le Barça a conclu un accord avec la Royal Society de payer la moitié de la clause de résiliation (35 millions) et d’intégrer l’attaquant brésilien, qui a perdu de son importance à Saint-Sébastien après les expositions d’Isak et son départ frustré sur le marché des transferts d’hiver.

Si finalement la signature de Willian José échoue, le Barça garde quelques balles dans la chambre: Ange et Lucas Pérez. L’attaquant de Getafe était le favori pour terminer au Barça, mais il semble que l’opération se soit refroidie. Lucas Pérez est un autre candidat pour remplacer Dembélé. Le galicien est l’option la plus polyvalente, car vous pouvez jouer soit avec un groupe, soit au point d’attaque.