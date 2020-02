Barcelone a embauché une entreprise pour nettoyer l’image de Bartomeu et salir celle de Guardiola, Messi ou Piqué

Scandale à Barcelone avec un Barçagate qui vient d’exploser. Selon les informations révélées dans le programme Qué t’hi jugues’de du Cadena SER, Barcelone a embauché une entreprise pour nettoyer l’image du président, Josep María Bartomeu, et salir celle de Guardiola, Xavi, Messi, Piqué et d’autres joueurs, en plus de plusieurs candidats à la présidence du club du Barça.

Toujours comme l’a révélé Cadena SER, Barcelone a embauché une entreprise, I3 Venturespour créer des états d’opinion à travers les réseaux sociaux pour protéger la réputation de Josep Maria Bartomeu et nettoyer son image et l’ensemble du Board et endommager, incidemment, celle des anciens joueurs, footballeurs et adversaires de Bartomeu et de son Board.

L’entreprise embauchée par Barcelone gère jusqu’à près d’une centaine de Comptes Twitter et Facebook à partir desquels des personnages tels que Messi, sa femme Antonela, Piqué, Guardiola, Xavi, Puyol ont été attaqués, Laporta, Benedito, Jaume Roures, Víctor Font ou Puigdemont i Junqueras.

À partir des comptes susmentionnés, par exemple, Messi est attaqué pour son retard dans le renouvellement avec Barcelone, Piqué pour son entreprise avec la Coupe Davis et toute l’équipe, il accuse d’être hébergé.

Comptes pour endommager le modèle

Le début de ces comptes est 2017 et les commentaires sont variés, tant chez les personnes que dans les attaques qu’elles lancent. L’objectif est de préserver la réputation de Bartomeu. Les comptes ne sont pas logiquement officiels.

Le club Barca, selon le programme, confirme l’embauche de l’entreprise, dont les services ont coûté un million d’euros, mais nie être conscient du contenu de ces messages. Le paiement a été effectué sur six factures différentes.

Ce sont quelques-uns des messages

21/12/2017: “Pourquoi Messi ne rend-il pas public la rénovation avec Barcelone?” (Ils disent cela parce qu’ils avaient acheté Jaume Roures).

25/11/2017: «Malgré toutes les manœuvres de Guardiola, Messi est toujours à Barcelone».

«Quel féroce Messi a chez lui. Ils se retrouvent avec leur fils dans les réseaux sociaux et Antonella sort pour le défendre comme une lionne ».

21-11-2019: «Paquito el Chocolatero et vivre l’Espagne. Gerard Piqué engage Stool pour jouer dans sa Coupe Davis. Les entreprises comprennent-elles la politique? Bien sûr que non.

4-6-2018: «Victor Font a signé un pacte avec le diable (Roures) pour prendre d’assaut le Camp Nou».

26/12/2019: «Le Qatar est sans aucun doute le pays le plus ouvert du monde islamique». J’imagine que Pep Guardiola parle bien ou mal d’un pays selon ce qu’ils lui paient.

«Xavi et Puyol se battent au son de Víctor Font».