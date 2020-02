Barcelone a marqué Iniesta pour le marché d’hiver

Barcelone a tellement bougé sur ce marché des transferts qui a même pensé à ramener le Camp Nou à Andrés Iniesta prêté Jusqu’à la fin de la saison. L’importance du Manchego dans le Vissel Kobe l’a empêché de revenir à Barcelone.

Andres Iniesta, qui vient de remporter la Super Coupe du Japon avec Vissel Kobe, reçu l’appel de Barcelone sur ce marché d’hiver, comme le rapporte Sport. Cela signifie que l’auteur du but qui a donné la seule Coupe du monde à l’Espagne a reçu plus d’offres, mais le plus important était celui de l’entité culé.

Barcelone voulait que Iniesta revienne en prêt jusqu’à la fin de la saison, mais l’opération a été impossible en raison de l’importance de Fuentealbilla dans le club japonais. En plus de devenir capitaine de l’équipe, Vissel Kobe commence sa carrière en Ligue des champions asiatique, son retour était donc impossible.

Iniesta a encore deux saisons de contrat avec Vissel Kobe et tout indique qu’il se conformera à l’équipe japonaise. Malgré cela, Barcelone a essayé de le transférer, ce que Quique Setién aurait aimé, qui a déjà montré son admiration pour Andrés dans l’une des premières interviews qu’il a accordées à la télévision du club.