Barcelone a rejeté la signature de Haaland en décembre car “il n’a pas donné le profil”

Erling Haaland n’a pas accusé le saut de mi-saison d’une compétition majeure. Son arrivée au Borussia Dortmund en janvier n’a pas fait souffrir sa capacité de marquer, puisqu’il a déjà inscrit 10 buts avec sa nouvelle équipe en seulement 7 matchs. Cependant, son destin pourrait être différent, car il était sur l’orbite de Barcelone.

Les 32 ans de Luis Suarez font que Barcelone continue d’avoir au centre l’avant la position principale à renforcer. Parmi les candidats actuels et futurs, il y avait le nom de Haaland, puis à Salzbourg qui en seulement la mi-temps avait marqué 28 buts en Autriche. Cependant, pour la direction sportive de Blaugrana, “je n’ai pas donné le profil”, comme l’a dit Mundo Deportivo.

En chiffres, l’âge et le prix de 20 millions d’euros indiqués dans sa clause de résiliation faisaient l’objet de la volonté de nombreux clubs européens. Mais Barcelone, bien qu’il l’ait dans sa liste de candidats possibles, ne l’a pas considéré de cette façon, car il continue de penser à Lautaro Martínez, de l’Inter Milan, comme l’attaquant idéal pour son attaque, bien qu’il ait un prix cinq fois plus élevé. On ne sait pas à quoi se réfère le Barça quand il parle d’un certain profil: l’attaquant du Borussia Dortmund est susceptible d’être un starter dans n’importe quelle équipe du monde et, d’après ce qu’il a démontré, il sera l’une des plus grandes stars depuis longtemps plus.