Barcelone annonce une ERTE en raison de la crise des coronavirus

Barcelone a publié une déclaration officielle dans lequel il annonce les mesures qui, après avoir rencontré le conseil d’administration par voie électronique, réduire l’impact économique que crée la crise provoquée par le coronavirus.

Le club catalan a décidé réduire la rémunération financière du personnel, sportif et non sportif, pendant la durée de la crise sociale, sanitaire et économique avec laquelle le coronavirus sévit sur la planète. Dans sa déclaration Barcelone ne fournit pas de données sur les chiffres ou les pourcentages.

Déclaration officielle de Barcelone:

«Le conseil d’administration, réuni ce jeudi 26 mars de manière télématique, a discuté des mesures à appliquer pour minimiser l’impact économique que la crise des coronavirus a sur l’activité du FC Barcelone, ainsi que des actions qui se mettent en place réalisée par le Club et la Fondation pour collaborer avec les autorités dans le but d’éviter autant que possible la propagation de la maladie.

La déclaration de l’état d’alarme le 14 mars dernier, du fait de l’urgence sanitaire que nous connaissons à la suite de la pandémie de coronavirus, a entraîné la cessation de toute activité, sportive et non sportive, de notre club. Face à ce scénario, le conseil d’administration a décidé de mettre en place une série de mesures pour atténuer ses effets et réduire les effets économiques de cette crise.

Parmi les mesures adoptées, il convient de noter celles liées au lieu de travail, motivées par la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour adapter les obligations contractuelles du personnel du Club aux circonstances nouvelles et temporaires que nous vivons. Il s’agit de la présentation des différents dossiers relatifs dans le domaine sportif (football et autres sports professionnels), ainsi que dans le reste du personnel non sportif.

Ces dossiers seront traités devant le Département du Travail de la Generalitat de Catalunya, une fois que le Club aura partagé avec tout son personnel, sportif et non sportif, tous les aspects liés à ces mesures, et leur portée. Fondamentalement, il s’agit d’une réduction de la journée de travail, imposée par les circonstances et les mesures de protection mises en œuvre, et, en conséquence, la réduction proportionnelle de la rémunération prévue dans les contrats respectifs, mesures que le Club souhaite mettre en œuvre scrupuleusement en suivant les des normes de travail formelles, selon les critères de proportionnalité, et surtout d’équité, avec pour seul objectif de reprendre le plus rapidement possible l’activité du Club ».