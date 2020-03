Barcelone appliquera un ERTE à son équipe la semaine prochaine

Le Barcelone devrait appliquer un ERTE au modèle pour la semaine prochaine. Tel que rapporté par Sport, Bartomeu Il a pris cette décision lors de la réunion tenue avec son conseil d’administration ce vendredi et lundi cette décision pourrait être officialisée après une réunion qu’il aura avec la Ligue, l’ECA (Association des clubs européens) et l’UEFA.

Et est-ce que la crise de coronavirus, et la récession économique qu’elle entraîne, pourraient finir par affecter de manière drastique une Barcelone qui a dépensé plus qu’elle ne le devrait ces dernières années. Les comptes du club culé sont suspendus à un fil et cette tempête provoquée par la coronavirus pourrait finir par renverser les fondations du club présidé par Bartomeu.

De cette manière, selon les mêmes médias, mardi pourrait être le jour où Barcelone a officialisé l’ensemble de son équipe, qui comprendrait également le personnel d’entraîneurs de Quique Setién. Bartomeu ne pourrait exécuter cette action que s’il a l’approbation de la Ligue en plus de l’ECA et de l’UEFA. L’ensemble culé saisit que l’arrêté royal de l’état d’alarme autorise la réalisation d’ERTES dans les clubs sportifs car ils comprennent qu’il existe un cas de force majeure.

Selon la législation en vigueur, Barcelone à travers un ERTE a la possibilité de suspendre l’emploi ou, au contraire, de réduire les heures de travail au cas où le licenciement des travailleurs n’est pas nécessaire. Tout indique que Bartomeu optera pour la seconde. Le journal La Vanguardia avait déjà rapporté dans la matinée de ce vendredi que Barcelone avait l’intention de couper les salaires des joueurs avant la période de crise économique qui pourrait arriver à Barcelone.