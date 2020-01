Barcelone bat la souffrance et avance dans la Copa del Rey

22 janvier 2020, 15 h 0 Ibiza, Espagne, 22 janvier (Prensa Latina) Une visite à Ibiza est toujours synonyme de fête et d’été, mais Barcelone a vécu un enfer aujourd’hui pour vaincre l’équipe locale dans la Coupe 2-1 du roi du football en Espagne, avec un doublé du Français Antoine Griezmann.

Le nouvel entraîneur du Barça, Quique Setién, a opté pour le système 3-4-3 avec une équipe de départ remplie de joueurs généralement remplaçants et sans l’Argentin Lionel Messi, et était sur le point de tomber dans l’abîme.

Josep Caballe a mis Ibiza en tête à la 9e minute et plus tard, en 39, les propriétaires ont pu prolonger le loyer, mais ont raté une double chance de marquer (avec un tir au bâton et un deuxième tir repoussé par le gardien brésilien Neto) .

Ainsi, avec le 1-0, la première partie du match s’est terminée. Jusque-là, la surprise était de grande ampleur. Une équipe de Segunda B (troisième division) a donné la clarinette et Barcelone a à peine dérangé le gardien rival Germán Parreño.

Dans le temps complémentaire est venu l’urgence pour Barcelone et Setién a commencé à mettre en action les poids lourds disponibles sur le banc? Lire Jordi Alba, le Brésilien Arthur Melo et le Chilien Arturo Vidal-.

Rien de moins qu’à la 68e minute, le premier tir de l’équipe catalane entre les trois bâtons, bien que le «Shut» du Croate Ivan Rakitic soit arrivé impuissant aux mains de Parreño.

En 70, Ansu Fati déborde et fait passer la mort mais Griezmann est en retard pour le rendez-vous et rate l’occasion.

Cependant, une minute plus tard, en 72, Griezmann a reçu une passe entre les lignes du Néerlandais Frenkie De Jong et a envoyé le ballon au fond des filets pour nouer le match, au milieu de la souffrance dramatique du Barça.

À ce moment de l’affrontement, le Barça a dominé le match avec 80% de possession de balle, bien que la plupart de ses incursions dangereuses en attaque aient été stériles. Tout s’est joué sur le terrain du club d’Ibiza, qui a enduré avec des clous et des dents le résultat pour forcer le temps supplémentaire.

Et puis Griezmann a réapparu pour condamner la confrontation, avec certains en 95, avec laquelle il a fait taire le passe-temps animé réuni au stade municipal de Can Misses à Ibiza.

L’attaquant français, champion du monde de Russie 2018, a été le grand protagoniste du come-back, avec lequel il a assuré la présence de son équipe en huitièmes de finale.

Aujourd’hui, d’autres équipes de football espagnoles puissantes joueront également, comme le Real Madrid et Valence, lors de leur affrontement contre les Unionistas de Salamanca et Logroñés, respectivement.

Hier, Saragosse a battu Majorque 3-1, Osasuna a battu Recreativo de Huelva 3-2 et Séville a battu Levante 3-1 et s’est qualifié pour le prochain tour de la Copa del Rey.

oda / yas

