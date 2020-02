Barcelone continue de saigner

Barcelone est déjà sortie de la Copa del Rey. Premier échec majeur de l’ère Quique Setién, qui n’a pas commencé comme l’entraîneur cantabrique et le club s’y attendaient. Bartomeu et son équipe ont décidé de licencier Valverde pour essayer de donner un coup de pouce à l’équipe avec l’arrivée de Setién, mais la réalité est que le Le Barça saigne encore. La crise s’approfondit encore avec le fiasco cupbearer aux dépens d’Athletic, qui a laissé dans le caniveau aux Catalans en quarts de finale.

L’année 2020 n’a pas bien commencé pour Barcelone. Il a d’abord échoué Supercoupe d’Espagne tenue en Arabie Saoudite, élimination qui a fini par coûter le poste à Valverde. Maintenant, après plusieurs rencontres dirigées par Setién au cours desquelles l’équipe laisse le même ou plusieurs doutes, le Barça dit au revoir à la Copa del Rey, une compétition fétiche au Camp Nou ces dernières années.

Campus affaibli en janvier

Pour couronner le tout, le modèle a été clairement affaibli dans un marché d’hiver qui a soulevé d’importantes critiques à Barcelone. Des joueurs comme Aleñá, Carles Pérez et plusieurs autres jeunes joueurs sont partis, et personne n’est arrivé pour remplacer un Luis Suárez qui sera mis en congé quatre mois en raison d’une blessure. La dernière chose a été la neuvième blessure de Dembélé, qui quand il a été presque guéri s’est de nouveau cassé et le reste de la campagne est perdu.

Tous ces aspects, le mauvais jeu offert par Barcelone ces dernières semaines et les résultats font que la plaie continue de s’approfondir encore plus au Camp Nou. Le dernier était ce qui s’est passé cette semaine, avec quelques mots controversés du secrétaire technique Eric Abidal venir dire que les joueurs ne travaillaient pas assez, déclarations auxquelles il a répondu Messi sur votre compte Instagram formant un feu important qu’il ne soit pas encore complètement éteint malgré les réunions qui ont suivi.

Pendant, Setien Il continue avec sa cantinela des passes et que le Barça mérite plus, mais le Cantabrique est venu pour servir d’impulsion et c’est plutôt le contraire, car l’équipe du Barca a offert des sensations encore meilleures avec un Valverde qu’ils ont rejeté avec l’équipe de tête en League et moi vivons dans toutes les compétitions.