Barcelone contre Eibar | Quand ils jouent, chaîne de télévision, streaming en ligne, files d’attente et prévisions

Ligue espagnole Suivez son cours. Après une semaine où, bien qu’il y ait eu une journée des champions, Barcelone Il n’a pas disputé son huitième de finale. Ceux de Setién reviendront à l’action ce même samedi Ils le feront à cette occasion dans leur 25e duel Journée de Ligue contre un adversaire maladroit comme le cas de Éibar par José Luis Mendilibar. Ceux-ci sont le Données qui vous intéressent le plus sur le match entre les deux équipes:

RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉUNION

Quand est Barcelone – Éibar? Le match aura lieu ce samedi 22 février 2020 à partir de 16h00 en Espagne (9h00 au Mexique, 12h00 en Argentine)

Où est Barcelone – Éibar? Il se jouera au Camp Nou, stade du FC Barcelone et dont la capacité s’élève à 98 790 spectateurs

Dans quelle chaîne de télévision puis-je regarder Barcelone – Éibar? Vous pouvez le suivre via Movistar Partidazo si votre pays de résidence est l’Espagne. Si vous vivez au Mexique, le responsable de la diffusion sera Sky HD. Toutes les chaînes, ici.

Où puis-je regarder ‘Barcelone’ en ligne – Éibar? Pour le streaming en Espagne, vous devrez recourir à MiTele Plus, tandis qu’au Mexique, vous devrez le faire avec Blue To Go Video Everywhere

Où puis-je acheter des billets pour Barcelone – Éibar?

Barcelone: Https://www.fcbarcelona.es/es/entradas/futbol/49717/3-b?_ga=2.23358138.162610473.1582136294-1542423227.1578133598

Eibar: https://www.viagogo.com/ww/Sports-Tickets/International-Soccer/Spanish-Premier-League/FC-Barcelona-Tickets?AffiliateID=49&PCID=PSROWBINDEPFCBAD8DAC0EB1A&AdID=83700370942671&gclid=ca3a5284b0a212745c840cc9cc8ffb37%2cca3a5284b0a212745c840cc9cc8ffb37&ps_p=1%2c1&ps_ag=1339205353475144 % 2c1339205353475144 & ps_tg = kwd-83700446968599% 2ckwd-83700446968599 & ps =% 2c & ps_c = 325485860 & ps_ad = 83700370942671 & ps_n = o & ps_d = c

Comment s’est terminé le dernier match entre Barcelone et Éibar?

Éibar 0-3 Barcelone (19/10/2019)

DERNIÈRES NOUVELLES ET ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone

– L’équipe du Barça arrive dans un bon moment psychologique après avoir profité de la piqûre de la ligue du Real Madrid. Ils ont battu Getafe (2-1) et maintenant ils ne sont plus qu’à 1 point de ceux de Zidane

 La presse de Barcelone tourne déjà à l’unanimité dans le scandale de l’entreprise engagée par le club qui a diffamé les joueurs blaugranahttps: //t.co/GQx00NfRS1

– Diario AS (@diarioas) 19 février 2020

– Au niveau institutionnel le club arrive à un moment délicat. Cette semaine, une fuite de messages d’un entreprise prétendument engagée par Bartomeu et son conseil d’administration depuis des années discréditer plusieurs chiffres du club: Xavi, Messi, Guardiola, …

– A la maison le set culé C’est vraiment effrayant en championnat: il y a 24 matchs sans perdre au Camp Nou, dont il a remporté 22 et a dessiné 2 (Valence et Real Madrid). De plus, à cette époque, ils ont marqué 65 buts et n’ont concédé que 17

– Le les victimes qui mettront en vedette Barcelone sont les précédents de Dembelé et Luis Suárez pour leurs blessures de longue durée. Samedi aussi Jordi Alba a rejoint cette liste Pour un problème musculaire. Il n’y a personne sanctionné.

Eibar

– L’équipe dirigée par José Luis Mendilibar traverse un meilleur moment. Prend trois jours sans gagner et la dernière victoire Ce qu’il a réalisé, c’est contre l’Atlético de Madrid (2-0) il y a un mois.

– Barcelone est le pire adversaire possible des armuriers à inverser la séquence: ils ont disputé 11 matchs et Éibar a perdu 10 et noué que 1, le dernier de la dernière ligue (2-2). Au total, vous avez reçu 36 buts et n’a marqué que 6 avant les culés.

️ “Le Camp Nou est le pire parcours au monde pour notre style”

 Dmitrovic est apparu dans la salle de presse de l’aperçu de Barcelone-Eibar: “Nous ne savons pas comment jouer, mais nous allons appuyer comme d’habitude” https://t.co/lOkt9D6FcZ

– Diario AS (@diarioas) 19 février 2020

– Quant au absences des Basques au Camp Nou, Ramis en défense et Kike García En attaque, ils sont blessés. Charles n’est pas non plus disponible par accumulation de jaunes.

Alignements possibles

Barcelona Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, Rakitic, De Jong; Ansu, Griezmann et Messi Éibar Dmitrovic; Arbilla, Burgos, Bigas, José Ángel; Diop, Cristoforo; Pedro León, Expósito, Orellana et Enrich

Barcelone vs prévisions Eibar

Que vous ayez ou non trouvé votre Style barcelonais avec Setién, Il y a une chose qui ne peut être niée: Continuez à gagner vos matchs. Étape du samedi, à domicile et devant un adversaire qui ne l’a jamais vaincu, semble idéal pour Le Barca réitère sa victoire et les leaders provisoires sont placés de la ligue. Eibar marquera sûrement un but, mais Si Barcelone n’a pas une mauvaise journée, n’aura aucune option

Barcelone 3-1 Éibar

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter, @ 90minespanol!