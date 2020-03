Barcelone demande à Neymar de ne pas aller à la FIFA pour quitter le PSG

Quoi Neymar reste l’objectif numéro 1 de la Barca C’est une évidence, un secret de polichinelle dans n’importe quel coin du club Blaugrana, aussi gros ou effronté que les difficultés que vit le Camp Nou en matière économique. La directive culé avait un atout dans la manche pour s’attaquer à la signature du Brésilien cet été, une façon dont ils comprenaient être sûrs de l’atteindre mais cela impliquait un investissement important. Les conséquences de la crise mondiale des coronavirus modifient cette approche.

Selon Sport, le Barca J’avais déjà étudié avec le Brésilien qu’il acceptait unilatéralement la Article 17 du règlement sur le statut et le transfert des joueurs. Et que permet ce point? Que l’organisme le plus élevé évalue le prix de Neymar et le Barcelone Dans ce cas, vous avez la possibilité, il convient de noter qu’il serait obligatoire de payer ce montant afin que vous puissiez revoir les couleurs de Barcelone. On estime que ce prix pourrait être 180 millions d’euros, ce qui perturberait et compromettrait les comptes et les barèmes de l’entité cet été.

Pour le moment, les problèmes économiques des Catalans mettent en quarantaine – jamais mieux dit – toute opération envisagée dans les bureaux du club. La de Neymar, bien qu’étant une priorité numéro 1, il n’est pas indifférent. L’argent du box-office généré par le club est paralysé et cela génère des dépenses plus inattendues. D’où le vif intérêt à faire un ERTE le personnel, qui serait disposé à l’accepter malgré la réduction de salaire qu’il prévoit pour la durée de l’accouchement.

Le personnel accepte la situation et la réduction mais ne comprendrait pas ce qui est économisé d’une part … ils l’ont utilisé pour un transfert astronomique comme celui de Neymar. Pour réaliser cet itinéraire avec le FIFA Cela engendrerait une gêne chez un certain secteur de la main-d’œuvre et, incidemment, aggraverait les problèmes économiques actuels, devenant redevable de l’obligation de payer le montant que l’agence dicte. Par conséquent, pour la signature du Barca devrait s’asseoir oui ou oui pour négocier cet été avec le Paris Saint Germain. Ce ne sera pas facile et Griezmann a donc été mis sur le marché.