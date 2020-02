Barcelone devrait payer plus de 200 millions de livres sterling pour signer Mohamed Salah ou Sadio Mane de Liverpool en raison de la “ clause Coutinho ”

Barcelone devrait payer à Liverpool plus de 200 millions de livres sterling pour signer Mohamed Salah ou Sadio Mane en raison d’une «clause Coutinho».

La dernière fois que Liverpool a fait affaire avec Barcelone, c’était en janvier 2017, lorsque Philippe Coutinho a échangé Anfield contre le Camp Nou dans le cadre d’un accord de 142 millions de livres sterling.

Il semble peu probable que Salah ou Mane rejoignent Barcelone

Liverpool a dépensé cet argent pour Virgil van Dijk et Alisson qui ont renforcé leur défense alors que l’équipe de Jurgen Klopp a remporté la Ligue des champions et n’est plus qu’à quatre victoires de son premier titre de Premier League.

Après avoir perdu des joueurs tels que Javier Mascherano et Luis Suarez à Barcelone, les Reds ont négocié un accord lors de la vente de Coutinho qui obligerait les géants catalans à payer une prime sur tout autre club espérant signer leurs joueurs vedettes, selon le Mirror.

Des rapports en Espagne suggèrent que la prime s’élève à 89 millions de livres sterling, ce qui signifie que Barcelone devrait payer cela en plus des frais de transfert convenus.

Salah et Mane sont en pleine forme jusqu’à présent cette saison, la paire marquant 28 buts entre eux et Transfermarkt en estime la valeur à 135 millions de livres sterling chacun, ce qui en fait les deux joueurs les plus chers de Liverpool.

Barcelone devrait donc payer 225 millions de livres sterling avec la prime appliquée pour signer l’un des meilleurs buteurs de Liverpool qui faisaient partie d’une égalité à trois pour la chaussure d’or de Premier League la saison dernière avec Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal.

Mane a été lié au Bayern Munich et au Real Madrid, mais en parlant au diffuseur norvégien TV2, il a révélé qu’il aime la vie à Anfield.

Il a déclaré: «Je suis très heureux de faire partie de ce grand club et je l’apprécie.

«J’espère que je resterai ici pour toujours. Je suis allé dans certains clubs du monde entier, mais Liverpool est unique. C’est comme une famille.

La clause est en vigueur jusqu’à la fin de 2021, après quoi les règles normales s’appliqueront et Barcelone tentera de tenter à nouveau les joueurs de Liverpool au Camp Nou.

