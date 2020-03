Barcelone donne plus de 350 millions avec les talents de La Masía

Cela fait longtemps La Masía a cessé d’être une usine de production propre talent pour devenir un exportateur de joueurs vers de nombreux clubs européens d’élite. Cependant, ce sont toujours des nouvelles Barcelone gâche la qualité des footballeurs largement préparé à fonctionner au niveau maximum pour des montants insuffisants, qui au fil des années se multiplient pour laisser une figure mondiale rougissante dans un club apparemment exemplaire dans les valeurs de pari de la carrière.

Marc Cucurella Il est le dernier des joueurs élevés au Can Barça à poursuivre sa carrière, plus lié à son club d’origine, dans l’élite du football européen, après Barcelone est tombée sur une pierre déjà concassée avec ses récurrences et il n’a pas gardé un droit d’achat préférentiel et il en a accordé une option à Getafe, dans le cadre du transfert du côté catalan – et maintenant extrême -. Le joueur de seulement 21 ans ira du Barça au Colisée pour six millions d’euros, avec une valeur beaucoup plus élevée et en hausse.

La liste des joueurs que le Barça a gaspillés et triomphés – et triomphent – au plus haut niveau est longue et le pire est qu’elle semble augmenter chaque jour. De cette façon, Cucurella rejoint les joueurs d’explosion récente et de mode rigoureuse tels que Adama Traoré ou Dani Olmo, deux joueurs qui ont éclaté en force ces derniers mois et qui ont même des bulletins de vote pour faire partie de l’appel final de Luis Enrique pour la Coupe de l’Euro, ce que Cucurella pourrait également réaliser, bien qu’il soit en arrière-plan en raison du défi de position auquel Il fait face à Bordalás – il prendrait la place en tant qu’ailier mais joue en tant que milieu de terrain.

Adama a quitté Barcelone à l’été 2015, à peine devenu majeur et sans place dans la première équipe après s’être démarqué dans la filiale. L’ailier a laissé cinq millions d’euros dans les coffres du Barça qui, avec une valeur de marché de 32 – Et en remontant – c’est un montant risible. Le cas de Dani Olmo est encore plus grotesque, puisque les Catalans ils l’ont laissé aller gratuitement au Dinamo Zagreb, et sur ce marché d’hiver, en tant qu’international espagnol absolu, RB Leipzig était en avance sur plusieurs groupes dans l’offre – parmi lesquels le Barça a également sonné, pour 20 millions d’euros, 35 étant sa valeur de marché.

Une liste sans fin

D’autres cas comme André Onana –25 millions de valeur de marché–, Eric Garcia (7.5), Ajejandro Grimaldo (35) ou Keita Baldé (20) enregistrent des erreurs répétitives et grossières du Barça dans la planification de leur équipe de jeunes, permettant également à des joueurs comme ceux mentionnés de quitter, qui occupent des postes dans lesquels Barcelone a eu besoin – et continue de le faire – d’entrer sur le marché pour terminer. D’autres exemples comme Héctor Bellerín (40) ou Marc Bartra (22) ou Gerard Deulofeu (25), sont plus éloignés mais élargissent la liste des joueurs gaspillés de La Masía, où il est également Mauro Icardi, le joyau de la couronne à cet égard et un prix de marché de 75 kilos.