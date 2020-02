Barcelone – Eibar: Résultat, résumé et buts (5-0)

Passez en revue notre chronique du triomphe de Barça avant le Eibar: «Messi évite un désordre avec Bartomeu».

Finale, finale, finale (5-0)! Grand match de Barça lui amener le jeu Eibar Leo Messi Il avait déjà décidé de rompre avec un triplé et c’était dans le second quand il a raflé un but au poker pour briser sa sécheresse en La Ligue. Débuté Braithwaite qui a généré les deux derniers buts, avec une assistance pour 10 et avec un tir qui a généré le rejet qui a profité Arthur.

Min 90. Belle occasion pour Braithwaite de faire sa première! Tirez et Dmitrovic repousse mais la balle est morte de sorte que Arthur Faites le cinquième.

Min 89. OTROOOO DEL BARCELONA, LA CINQUIÈME!

Min 88. LEO MESSI POKER! Un autre génie de l’Argentine dans la petite zone, dansant sur un défenseur et Dmitrovic Pour faire la pièce. L’a aidé Braithwaite Après une bonne action.

Min 87. GOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!

Min 85. Jaune pour Diop par un piétinement.

Min 83 Dernier changement de Eibar: sort Caution et entre Cristoforo

Min 82. Un autre but annulé par Barça hors du jeu! Cette fois je suis passé Umtiti pour Vidal que le Chilien n’a qu’à pousser.

Min 79. Messi l’a eu! Directement libre de l’Argentine, manquant de puissance, et cela oblige Dmitrovic tapoter pour envoyer au coin.

76 min. Un autre but annulé à Barça, Un autre hors-jeu. Lenglet Il l’a donné à Umtiti et était mal positionné.

Min 74. Orellana! Entrée chilienne à droite, et avant de marcher sur la petite surface il tire en croix et sort dehors.

Min 72. Martin Braithwaite fait ses débuts avec le FC Barcelone! Il s’en va Griezmann.

Min 71. Ça arrête le jeu, ils sont Rakitic et Diop au sol après une balle fendue. Ils ont blessé tous les deux qui se blâment.

70 min. Est prêt Braithwaite sauter dans le champ Écoutez maintenant les dernières instructions.

68 min. Deuxième changement dans le Barça Il quitte le terrain Piqué et entre Umtiti. Maintenant, lui et Lenglet Ils sont conscients. Ongle jaune à n’importe qui (ou aux deux), cela les laisse sans Classic.

Min 67. De Blasi! Il vient d’entrer le premier au milieu de terrain, qui est apparu dans la zone et a frappé de force avec son pied gauche. Attraper Ter Stegen.

66 min. Double changement Équilibre pour lui Eibar: Ils partent Inui et Enrichir; et entre sur le terrain Depuis Blasi et Quique González.

Min 65. Il VAR réaffirme l’idée de l’arbitre: jeu dangereux. Poitrine il a levé la jambe pour finir et Piqué Il a essayé de s’éclaircir avec la tête. Suivez le 3-0.

Min 64. IL Y A BUT ANNULÉ LORSQUE EIBAR! Mais attention à bien vérifier la VAR. Il y avait jaune pour Escalante pour ses protestations ostensibles à l’arbitre.

Min 63. Un autre d’Eibar! Bien Inui Maintenant, débordant par la gauche, il s’ouvre et recherche la photo. Son tir frappe un défenseur et le tir est empoisonné par Ter Stegen milkshake C’est le coin.

Min 61. Une superbe escale par Ter Stegen! Quel bon lancement de Côté avec un libre direct sur le devant. L’Allemand s’est bien étiré et l’a envoyée dans un coin.

Min 59. Premier changement de Barça: il s’en va Busquets et entre sur le terrain Depuis Jong.

58 min. Préparera Frankie De Jong Pour entrer dans le champ. Ce sera le premier.

Min 52. Encore un hors-jeu et une autre occasion culé! Maintenant c’était Vidal celui qui a tiré sur la porte, pour un autre arrêt de Dmitrovic et pour une autre position en hors-jeu.

Min 51. Un autre mur de Dmitrovic! Apparaît Rakitic dans le deuxième costume, il se jette pour se connecter avec une bonne balle et force le Serbe à s’arrêter.

Min 50. C’était hors jeu … mais Semedo l’a eu! Messi il a lu le décocher, lui et Griezmann, et filtré la passe dans la zone. Le camp n’hésita pas et tira très dévié mais l’arbitre indiqua un hors-jeu. Le Français a fait du bruit au Brésilien, il n’était pas mal positionné.

Min 49. 66 970 spectateurs aujourd’hui dans le Camp Nou.

Min 48. Escalante encore! Le milieu de terrain l’a eu, qui arrive encore une fois de la deuxième ligne pour finir la porte. Busquets Il a bloqué son tir.

Min 47 La directive revient dans la loge du Camp Nou et des tribunes que vous entendez «Démission de Bartomeu».

Min 46. Début de la seconde mi-temps au Camp Nou!

Quatre matchs de Liga Santander avaient marqué Leo Messi Quatre duels Aujourd’hui trois en 40 minutes.

Reposez-vous au Camp Nou! Gagnez confortablement le Barça avec un triplé de Leo Messi, insoluble au premier semestre. Ça s’est bien passé Eibar mais il s’est dilué lorsque le 10 a sorti sa baguette. Il reste 45 pour changer de cap.

Min 45. Eibar est de nouveau enregistré! Il a commis une pénalité très claire Dmitrovic avant Griezmann mais le Français était hors-jeu.

Min 44. SALVADOR DMITROVIC! Double arrêt du but de l’armurier: le premier après un bon tir dans la zone de Griezmann et le second de Busquets.

Min 41 Erreur Garrafal derrière Eibar Côté ça va mal et laisse Leo Messi juste avant Dmitrovic et le donne à Griezmann Alors ce rivet. Le Français est impliqué dans le contrôle et le rejet revient à l’Argentin pour la troisième.

Min 40. ENCORE LEO MESSI! LE TROISIÈME DE BARÇA!

Min 38 Encore une fois Leo Ils ont combiné rapide Junior et Vidal à gauche Le Chilien voit comment l’Argentin arrive et le laisse d’abord à 10, ce qui se faufile dans la zone et bat facilement pour Dmitrovic avec un coup de croix (2-0).

Min 37. LEOO MEEEEESSI GOOOOOOL!

Min 35. Il en coûte Eibar Maintenant, générez quelque chose avec le ballon. Est-il Barça dans une phase placide du jeu après les doutes initiaux.

Min 30. Bonne combinaison d’Eibar! La pression du Barça, de Vidal, le central Burgos qui permet d’ouvrir pour Tejero Le côté voit l’entrée de la zone de Escalante et mesure le centre mais le milieu de terrain ne parvient pas à finir mort. Ça monte haut.

Min 27. Meeeeessi! Touches de haute qualité et de précision Barça dans la région d’Eibar qui se terminent par la vente aux enchères candide de l’Argentine. L’arbitre siffla hors-jeu.

25 min. Le est calme Barça Maintenant, il prend le commandement et la possession. Il n’y a pas eu de grande réaction ni de changement de Eibar après 1-0 Messi.

Min 19. Le Barça l’a eu! Double occasion, la première à Griezmann, qui a réussi à couvrir la défense, puis Vidal, qui est venu tirer deux fois à l’intérieur de la zone: le premier Dmitrovic et le second sur le côté du réseau.

Min 18. Essayez Diop! Il a récupéré le milieu de terrain après un mauvais ballon culé et, en dribble, le frappe avec une telle envie qu’il prend beaucoup de hauteur.

Min 15. Grandeur de Leo Messi Filtrer Rakitic pour l’Argentin, qui en esquive deux à l’avant, est décrit et défini avant Dmitrovic mettre le Barça devant sur le tableau de bord.

Min 14. GOOOOOOOOL DEL BARCELONA!

Min 11. Encore un tir à la porte d’Eibar! J’essaie Inui de face avec sa main droite. Chut satin qui attrape facilement Ter Stegen.

Min 10. Il prend déjà le contrôle Barça, qui saisit le ballon et a du mal à récupérer Eibar.

Min 6. Il n’y a aucun problème avec la technologie VAR cet après-midi, il n’y a qu’un seul problème de communication, déjà résolu, pas la vidéo.

Min 4. But annulé par le hors-jeu d’Eibar! J’étais en avance Enrichir quand il acquiesça parfaitement pour battre Ter Stegen. Avant le but, l’Allemand a dû prendre un autre ballon qui a été placé à l’intérieur.

Min 3. Enfin dessinez un 4-3-3 dans le domaine Setién. Vidal, Étonnamment, il occupe la position de gaucher. Arthur et Rakitic devant Busquets au milieu.

Min 1. Commencez la partie au Camp Nou! Le problème de communication avec la voie téléphonique a été résolu. La collégiale a discuté avant le début avec les capitaines pour communiquer l’incidence qui existe.

16:04. Il y a un problème avec le VAR et la communication qui retarde le début du match.

15:56. L’alignement confirmé du Eibar: Dmitrovic; Tejero, Arbilla, Burgos, Côte; Diop, Expósito, Escalante; Orellana, Inui et Enrich.

15:53. Les onze initiaux de Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, Arthur, Rakitic, Vidal; Messi et Griezmann.

15:50 On se souvient des alignements des deux équipes!

15 h 45. Oeil à Lenglet, seul avertissement de Barça cet après-midi. Si vous voyez le carton jaune, vous raterez le Classic la semaine prochaine avant le Real Madrid.

15:40. Parlant Guillermo Love, qui voit le rival culé cet après-midi: «Eibar est très guerrier, similaire à Getafe. Appuyez vers le haut, gênez la sortie du ballon. Nous devrons attendre notre moment opportun pour faire notre jeu ».

15:35. Les joueurs des deux équipes sont déjà sur le terrain avec les exercices d’échauffement.

15h30. Changer le schéma Setien. Reste à voir où ils marchent aujourd’hui Vidal et Messi Et quel est votre rôle. Griezmann Ce sera une référence, mais il reste à voir s’il est accompagné de quelqu’un, qu’il soit chilien ou argentin.

15:25. Dans les plans de Balance, attendu Centre de champ solide avec Diop, Expósito et Escalante, profondeur et créativité de la main de Orellana e Inui et l’objectif de Enrichir.

15:20 Plusieurs absences dans les onze Barça cet après-midi. Il convient de rappeler que la semaine prochaine, il y a des duels européens et Setien réserver des pièces (ou pas). De Jong, Ansu Fati et le nouveau venu Braithwaite, commencer les absences.

15h15. C’est ainsi que Eibar au Camp Nou: Dmitrovic; Tejero, Arbilla, Burgos, Côte; Diop, Expósito, Escalante; Orellana, Inui et Enrich.

15:12. C’est ainsi que Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, Arthur, Rakitic, Vidal; Messi et Griezmann.

15:10 Nous avons les files d’attente!

15:07 Devant, le Eibar de L’équilibre. La boîte de l’armurier n’arrive pas à son meilleur après l’élimination de la copera, quelques matchs nuls contre Celta de Vigo et Betis et une défaite contre Alavés. L’objectif n’est autre que de déployer le bon football qu’ils ont apporté à l’Atlético de Madrid il y a plus d’un mois.

15:03. Arrivée sous la menace le Barça de Quique Setién, à laquelle les doutes entourent tout ce qui s’est passé ces dernières semaines et qui, évidemment, affectent directement le staff et le sport. La crise institutionnelle transcende et devant les armuriers il y a un premier test de feu émotionnel.

15 h 00 Bonsoir! Bienvenue dans ce live Barcelone – Eibar, correspondant au 25e jour du Ligue de Santander qui commencera dans seulement une heure sur le vert de la Camp Nou