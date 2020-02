Barcelone en direct: alignements précédents et Ligue des champions

20h30. Les deux onces sont déjà chauffées sur la pelouse de San Paolo. Soustrayez une demi-heure pour jouer l’hymne du Champions …

20:25. Ainsi vint le Barça au San Paolo

Nous sommes déjà dans le stade.

Allons équipe! # NapoliBarça pic.twitter.com/ISO9XCstzL

20:20. Il n’y a pas non plus trop de surprises avec celles de Gattuso. Deux Espagnols aiment Fabian et Ruelle Ils dirigeront le jeu des partenopei.

20:15. Il n’y a pas de surprise dans les onze Quique Setién. Miser sur la continuité de ce centre de terrain et sur la mobilité, l’expérience et le caractère de Vidal.

20:10. Les onze de Naples: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Fabian, Zielinski; Alley, Mertens et Insigne.

20:05. Les onze de Barça: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior; Busquets, Rakitic, Vidal, De Jong; Messi et Griezmann.

20h00 Nous avons des files d’attente!

19,55. Les de Gennaro Gattuso, qui a été considéré comme un fan de Setién et Messi, arrive dans une bonne série de résultats après les premiers doutes du technicien. Fabian et Ruelle Ils dirigeront le jeu des partenopei.

19,50. Fête spéciale et assez symbolique pour l’avenir de Leo Messi. Jouez pour la première fois dans ce qui était un temple de prière pour Diego Armando Maradona. Le 10 culé a été, depuis sa création, éternellement comparé au Fluff et aujourd’hui, pour la première fois, il couvrira la même pelouse que l’autre point de repère.

19,45. Bonsoir! Bienvenue dans ce live de Naples – Barcelone, envoyer hors de ces huitièmes de finale de la Ligue des champions dans le San Paolo qui commencera dans une heure. Les Napolitains et les Catalans jouent beaucoup dans cette compétition, avec de grands espoirs d’aller loin cette saison.