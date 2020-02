Barcelone en direct: Ligue des champions en direct en ligne

Min 10. Réplique rapide de Naples! Tournage Mertens Entre les trois bâtons. Il n’était pas très engagé et attrape Ter Stegen

Min 9. Leo Messi! Le premier tir du match était, qui d’autre, de l’Argentin. Mur avec Depuis Jong et le frappe sur le front avec son pied gauche. Il monte haut de l’arc de Ospina.

Min 8. Il en coûte Naples sortir avec le ballon en ce moment, mais ne soyez pas impatient avec le ballon. Le domaine reste alternatif.

Min 4. Bonnes premières minutes de Naples, qui conteste la possession avec le Barça Sans occasions.

Min 1. COMMENCEZ LA FÊTE À SAN PAOLO!

20:56. L’alignement de Naples aujourd’hui: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Fabian, Zielinski; Alley, Mertens et Insigne.

20:53. C’est ainsi que Barça: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior; Busquets, Rakitic, Vidal, De Jong; Messi et Griezmann.

20:50. On se souvient des onces des deux équipes!

20:45. Cela a réchauffé les joueurs des deux équipes avant le match.

Aujourd'hui avec tout, les gars!



20:40 Gattuso parier sur Mertens devant Milik Une avance rapide, avec beaucoup de mobilité et qui peut alterner ses positions avant un autre 9 qui définit sa position et donne un jeu aérien. L’entraîneur italien est clair sur ses priorités aujourd’hui.

20:35. Absences dans l’alignement des Setien sont ceux de Lenglet et Arthur, placer devant Umtiti et Rakitic L’expérience est ce que l’entraîneur de culé recherche dans un match comme celui-ci à San Paolo.

20h30. Les deux onces sont déjà chauffées sur la pelouse de San Paolo. Soustrayez une demi-heure pour jouer l’hymne du Champions …

20:25. Ainsi vint le Barça au San Paolo

Nous sommes déjà dans le stade.

Nous sommes déjà dans le stade. Allons équipe!



20:20. Il n’y a pas non plus trop de surprises avec celles de Gattuso. Deux Espagnols aiment Fabian et Ruelle Ils dirigeront le jeu des partenopei.

20:15. Il n’y a pas de surprise dans les onze Quique Setién. Miser sur la continuité de ce centre de terrain et sur la mobilité, l’expérience et le caractère de Vidal.

20:10. Les onze de Naples: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Fabian, Zielinski; Alley, Mertens et Insigne.

20:05. Les onze de Barça: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Junior; Busquets, Rakitic, Vidal, De Jong; Messi et Griezmann.

20h00 Nous avons des files d’attente!

19,55. Les de Gennaro Gattuso, qui a été considéré comme un fan de Setién et Messi, arrive dans une bonne série de résultats après les premiers doutes du technicien. Fabian et Ruelle Ils dirigeront le jeu des partenopei.

19,50. Fête spéciale et assez symbolique pour l’avenir de Leo Messi. Jouez pour la première fois dans ce qui était un temple de prière pour Diego Armando Maradona. Le 10 culé a été, depuis sa création, éternellement comparé au Fluff et aujourd’hui, pour la première fois, il couvrira la même pelouse que l’autre point de repère.

19,45. Bonsoir! Bienvenue dans ce live de Naples – Barcelone, envoyer hors de ces huitièmes de finale de la Ligue des champions dans le San Paolo qui commencera dans une heure. Les Napolitains et les Catalans jouent beaucoup dans cette compétition, avec de grands espoirs d’aller loin cette saison.