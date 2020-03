Barcelone envisage déjà de faire de l’argent avec Braithwaite et met un prix dessus

Martin Braithwaite, qui est venu dans l’équipe catalane pour couvrir la blessure de Dembélé, son rôle sera encore réduit lorsqu’il Luis Suarez récupérer. En outre, le Barcelone Il prévoit de renforcer sa démarcation, c’est pourquoi il a déjà accroché l’affiche de transférable à l’attaquant danois.

Afin que son client puisse rejoindre l’équipe catalane, Ali Dursun a montré que l’attaquant avait reçu des offres en janvier de la part d’équipes disposées à tenter de le signer en été. De cette façon, l’agent de Braithwaite a assuré à Barcelone qu’il pourrait récupérer son investissement, et même faire des affaires s’il était réévalué.

Conscient que ce dernier n’est pas arrivé, le footballeur de 28 années Il n’a pu jouer que trois matchs en tant que Blaugrana et aucun d’entre eux n’a terminé, la direction sportive espère récupérer le 18 millions d’euros que vous l’avez payé au Leganes. Selon Sport, le Everton et le Jambon ouest toujours intéressé par Martin Braithwaite. Le marché le plus intéressé par le danois serait le Premier ministre, où il a déjà joué dans le Middlesbrough, bien qu’en Italie il existe des clubs comme le Torino et le Sassuolo qui a parlé de l’environnement de l’attaquant a sondé son transfert avec option d’achat pour le prochain cours.

Je pourrais aussi être prêté

La vérité est que malgré les garanties offertes par son agent, l’économie du matériel a été réduite avec la crise que le cononavirus a déclenchée. On ne sait pas si Everton et West Ham pourront atteindre les 18 millions d’euros dans lesquels Braithwaite a été évalué par le Barcelone et il n’est pas exclu que ce dernier puisse partir en prêt afin d’augmenter sa valeur. Dans l’ensemble, l’équipe catalane a signé l’attaquant jusqu’en 2024 et aura le temps jusqu’à cette année pour récupérer son investissement. Cependant, comme nous l’avons compté dans OKDIARIO, Barcelone est obligée de vendre pour une valeur de 124 millions avant le 30 juin pour ajuster vos comptes et c’est la raison pour laquelle vous avez accroché l’affiche de transférable à Martin Braithwaite.