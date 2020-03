Barcelone et la Juventus négocieraient un troc entre Rakitic et Douglas Costa

Il semble que cette saison sera le dernier dans lequel Ivan Rakitic voit les couleurs du FC Barcelone. Selon des informations citées par des médias tels que Sport et Mundo Deportivo, qui citent à leur tour TV3, le joueur croate a pu quitter le football italien en janvier dernier.

Apparemment, le Barça et Juventus Ils négociaient pour le joueur du Barça, bien que les négociations n’aient pas fini par porter leurs fruits. Sur la table, il y avait un possible échange de cartes dans lequel l’autre joueur à inclure dans l’opération était le Brésilien Douglas Costa. Selon les informations, c’est le Barça lui-même qui a fait le premier pas et a fait la proposition à l’équipe italienne à la recherche d’un joueur pour renforcer le terrain offensif.

Bien qu’elle n’ait pas fini par produire la signature, l’option Rakitic aller au Juventus Il est toujours présent et sera l’une des destinations potentielles pour l’été. Les offres ne manquent pas – cela a déjà sonné Athlétique, Séville ou PSG – mais la Juventus joue avec le tour de Cristiano Ronaldo. Et récemment, Rakitic a déclaré que “Bien sûr, je voudrais jouer avec Cristiano Ronaldo, il est également l’un des meilleurs de l’histoire.”

