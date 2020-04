Barcelone et l’Atlético de Madrid envisagent également de changer de stade lors du redémarrage de la Ligue de Santander

Barcelone et l’Atlético de Madrid envisagent de suivre les traces du Real Madrid au retour de la Ligue. Les deux clubs vont demander à la compétition la possibilité de jouer les matchs restants dans un stade différent de son habituel avec les Catalans demandant à jouer dans le Mini Estadi Johan Cruyff et les matelas à Cerro del Espino.

N’oubliez pas que OKDIARIO a déjà annoncé en exclusivité que le Real Madrid allait demander à jouer à Alfredo di Stéfano, extrême qu’il réussit à accélérer les travaux du Santiago Bernabéu. Maintenant ses deux grands rivaux Ils veulent suivre leurs traces, mais pour des raisons très différentes.

Le Barça et l’Atlético affirment tous deux que rester à l’écart de ces grandes installations aidera l’équipe à se sentir plus à l’aise qu’avant un grand Colisée vide, permettra d’économiser les coûts de maintenance du club et cela permettra également aux joueurs de se familiariser plus facilement avec ces domaines en gardant de nombreuses similitudes avec les domaines d’entraînement habituels.

De nombreux clubs de première division ont voulu souligner l’idée, mais très peu, sinon aucun, possèdent les installations nécessaires pour changer leur terrain de jeu. Les champs de culés et rojiblancos ils ont la possibilité d’éclairage et de hauteur pour les caméras VAR nécessaires de sorte que, sur demande, ils peuvent être modifiés facilement avec un minimum d’ajustements.

En outre, de nombreux clubs de première division soutiennent que le retour du public aux terrains sera retardé jusqu’en 2021 et ils vont vouloir commencer à faire divers ajustements à leurs stades sous forme d’œuvres pour le retour des fans. Aucun d’entre eux n’a une grande profondeur comme le Real Madrid, mais ils ont tous l’intention de moderniser les installations.

Les clubs ont respiré doucement après avoir su qu’ils ne perdront pas 30% de leurs revenus dans le concept de télévision avec le retour de la compétition. Le mobilier a été sauvé et maintenant tout consiste à essayer de donner la meilleure image. Peut-être qu’un petit champ vide sera meilleur devant la caméra qu’un mastodonte comme le Camp Nou ou le Metropolitan.