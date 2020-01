Barcelone et l’Atlético de Madrid ont négocié avec Chimy Ávila jusqu’à sa blessure

L’équipe du Barça et le coffre à matelas cherchent à renforcer leur front face au match retour de la saison et à l’avant de Osasuna C’était une option pour eux pendant le marché d’hiver. Alors que l’agent de Chimy Ávila négocié avec lui Barcelone lundi dernier, le Athlète de Madrid Il a informé l’équipe navarraise qu’il paierait sa clause en cas de non-prise en charge Edinson Cavani.

Jorge Bilicich, agent du footballeur argentin, était lundi dernier au Camp Nou comme l’a révélé Marca. Compte tenu des fortes revendications de Valence avec Rodrigo Moreno, Barcelone est sur le point de payer la clause Chimy Ávila. Cependant, la blessure qu’il a subie vendredi dernier contre le Lift, une rupture du ligament croisé du genou gauche qui l’éloignera des terrains de jeu toute la saison, a fait que ce n’est plus une option pour l’équipe Blaugrana.

Chimy Ávila a cessé d’être une option pour Barcelone et l’Atlético de Madrid après avoir été blessé

La même chose s’est produite avec l’Atlético de Madrid. Avant Barcelone, selon la presse catalane, l’équipe de rojiblanco a contacté Osasuna il y a quelques semaines pour communiquer à la boîte rouge son intention de payer 25 millions dans lequel Chimy Ávila est tarifé s’il n’a pas été fait avec Edinson Cavani. Simeone, un entraîneur de matelas, a déjà félicité publiquement l’attaquant argentin lors d’une conférence de presse: «C’est avant tout un joueur typique d’Osasuna, qui est une équipe solide et coriace qui a montré qu’il est revenu en Première Division pour Rivaliser et rester. Les caractéristiques d’Ávila sont beaucoup de travail. Le sang, qui montre beaucoup d’aide à leurs pairs et C’est un joueur que nous aimons. Bien sûr, nous l’aimons“