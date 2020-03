Barcelone et l’Atlético de Madrid souffrent sans l’argent du box-office

Les comptes du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid souffrent trop lors de l’arrêt inattendu du football, causée par le coronavirus. Les Culés et les rojiblancos, bien qu’ils aient des revenus plus élevés que les autres équipes de la Ligue de Santander, ainsi que le Real Madrid, sont ceux qui souffrent le plus de l’arrêt momentané de la compétition. Une situation qui pointe tous les forcera à soumettre des ERTE distincts pour les prochains jours.

Le pourcentage élevé de la masse salariale que les deux équipes accumulent, a fait vaciller la structure financière des deux équipes pendant l’état d’alarme en Espagne. Ni Blaugrana ni l’Atlético ne sont capables de survivre à cette crise sans payer un seul euro pour l’exploitation de leurs stades.

Il est calculé que Le Barça perd entre 50 et 60 millions d’euros pour avoir fermé le stade pendant un mois. Les billetteries représentent un revenu considérable pour le Blaugrana, mais il faut aussi compter sur les dépenses des supporters en produits officiels du club ou sur le «Camp Nou Tour». On estime que pour chaque match que le stade reste fermé, ils perdraient environ 12 millions d’euros.

Une situation qui oblige les fans de Barcelone à aller à ERTE, abaissant considérablement le salaire des joueurs de leur équipe. Les dépenses totales sur les salaires et les amortissements étaient d’environ 70%, ce qui recommande de ne pas dépasser la CCE, et pendant cette pause, elles subissent les conséquences des énormes déchets causés ces dernières années.

L’Atlético, proche d’une crise similaire

Le budget de l’Atlético de Madrid est également considérablement réduit en termes de billetterie. Même si l’impact économique est moindre que dans le cas du Camp Nou, avec 30 000 villes de moins, l’équipe rojiblanco étudie les mesures à prendre pour éviter de mettre en péril la stabilité économique du club.

Du conseil d’administration du club, ils ont estimé avoir revenus pour la campagne actuelle de 500 millions d’euros. Cependant, le montant considérable qui est dans l’air pour les droits de télévision, les oblige à tirer avec le produit jusqu’à présent et pas assez pour faire face aux paiements.

Les matelas touchent également à ce qui est recommandé par la CEA en ce qui concerne la limite de salaire, les conséquences d’avoir dans ses rangs l’entraîneur le mieux payé du monde qui, avec un salaire brut proche de 50 millions, représente 10% du revenu total. Compte tenu de ces montants, l’équipe rojiblanco sera également contrainte de réduire le salaire de ses membres pendant cette pause, avec un ERTE qu’ils prévoient déjà dans la Métropole.